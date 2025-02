Sudužusio laivo ID: vienintelis Brazilijos karinis praradimas Antrojo pasaulinio karo metais

Vienintelį Brazilijos karinį laivą, kurį priešo pajėgos nuskandino per Antrąjį pasaulinį karą, teigiamai nustatė šalies karinis jūrų laivynas – praėjus 14 metų po to, kai narai pirmą kartą aptiko nuolaužą.

82 m pagalbinis laivas Vital de Oliveira buvo torpeduotas vokiečių povandeninio laivo U-861 1944 m., kai dėl šio veiksmo žuvo apie 100 vyrų.

Brazilija, vienintelė Pietų Amerikos šalis, per Antrąjį pasaulinį karą siuntusi karius į užsienį, per Atlanto vandenyno mūšį taip pat prarado iki 2 prekybinių laivų per povandeninių laivų atakas prie savo krantų.

Brazilijos karinis jūrų laivynas gavo batimetrinius duomenis Vital de Oliveira sausio 16 d., atliekant jūrinius bandymus ir paleidžiant eksploatuoti hidrookeanografinių tyrimų laivą, atsitiktinai pavadintą Vital de Oliveira.

Abu laivai buvo pavadinti „Brazilijos hidrografijos tėvo“ fregatos kapitono Manoelio Antonio Vitalio de Oliveiros garbei, kuris žuvo per Paragvajaus karą 1867 m., kai vadovavo mūšio laivui..

Vital de Oliveira (Brazilijos laivyno) sonaro vaizdai

Nuolaužos Vital de Oliveira 2011 metais apie 65 km nuo pakrantės Makae, Rio de Žaneiro valstijoje, atrado nardantys broliai José Luizas ir Everaldo Pompermayer Meriguete. Du žuvies rinkėjai atsiliepė į žvejo, kurio tinklas buvo įsipainiojęs į nežinomą kliūtį, pagalbos prašymą.

Nuolaužos gulėjo maždaug 55 m gylyje, todėl broliai iškvietė techninį narą Domingos Afonso Jorio. Jis pranešė kariniam jūrų laivynui, kad rado tinklą užstrigusį ant laivo ginklo. The Vital de Oliveira turėjo dvi 47 mm patrankas.

Dėl kokių nors priežasčių karinis jūrų laivynas iki šiol negalėjo patvirtinti nuolaužos tapatybės, kaip pernai pranešė Brazilijos žiniasklaidai, kai iškilo klausimų dėl 80-ųjų nuskendusių metinių.

Ji pareiškė, kad „šiuo metu nevykdo tyrimų, siekdama rasti archeologines laivų nuolaužų vietas“, nors dabar atrodo, kad ši pozicija pasikeitė.

Originalus Vital de Oliveira, torpeduotas 1944 m. (Brazilijos laivynas)

Geriausios Vital de Oliveira buvo pastatytas 1910 m., iš pradžių kaip Itauba, o 1931 m. buvo įtrauktas į Brazilijos karinį jūrų laivyną. 19 m. liepos 1944 d. ji pakrantėje gabeno atsargas ir karinį personalą ir turėjo būti lydima povandeninio laivo medžiotojo. Džavari, nors dėl nežinomų priežasčių indai prarado regimąjį ryšį.

Kai Vital de Oliveira Prieš pat vidurnaktį laivagalyje buvo torpeduotas nešarvuotas laivas greitai nuskendo ir žuvo apie 100 iš 270 jame buvusių vyrų.

Karinio jūrų laivyno naujausia Vital de Oliveira buvo skirtas atlikti hidrookeanografinius tyrimus, rinkti aplinkos duomenis ir remti mokslinius tyrimus dominančiose jūrinėse srityse.

Naujasis tyrimų laivas Vital de Oliveira, pavadintas XIX amžiaus hidrografo (Brazilijos laivyno) vardu

Pasak laivo leitenanto Caio Cezar Pereira Demilio, laivas naudoja duomenis, gautus naudojant kelių spindulių echogarsavimą ir šoninio skenavimo sonarą, kad galėtų atlikti išsamius tyrimus. povandeninės archeologijos skyrius karinio jūrų laivyno Istorinio paveldo ir dokumentacijos direktoratas.

Jis sakė, kad gali būti atliekami tolesni techniniai ir ROV nardymai, siekiant užfiksuoti nuotraukas ir vaizdo įrašus, rinkti papildomus duomenis apie laivą ir įrašyti ar gauti artefaktus. 3D modeliai būtų sukurti, kad „leistų detaliai įvertinti likusias konstrukcines sąlygas ir laivo santykį su aplinka“.

Tyrimas būtų vykdomo skaitmeninio projekto, pavadinto „ Istorinės reikšmės laivų nuolaužų atlasas Brazilijos pakrantėje, leidžianti nustatyti sąsajas tarp įvairių nuolaužų vietų, siekiant išplėsti šalies jūrų istorijos supratimą.

