JK parduodami tūkstančiai sudužusių laivų daiktų

Nuogąstavimai, kad istorinė daugybės tūkstančių jūrinių paminklų kolekcija iš Čarlstauno laivų nuolaužų lobių muziejaus Kornvalyje bus išparduota, bus suprantama kito mėnesio pradžioje, kai Penzanse jie bus po kūju.

„Divernet“ pranešė rugpjūčio mėn galimas muziejaus uždarymas St Austell mieste ir jo turinio išsklaidymas, jei turtas negalėtų būti parduotas kaip veikianti įmonė.

Muziejaus turinio pardavimas suteikia didelę galimybę artefaktų kolekcionieriams – juo labiau, kad jis derinamas su „Richard Larn OBE laivo nuolaužų archyvu“.

Larnas, kuriam dabar 93 metai, yra vienas žymiausių JK XX amžiaus narų ir autorių, o kaip muziejaus įkūrėjas ir direktorius buvo atsakingas už pradinės kolekcijos surinkimą septintajame ir aštuntajame dešimtmečiuose.

Britų salų laivų avarijų autoritetas Richardas Larnas

Larn pardavimas apima jo asmeninį 1,630 knygų archyvą, išsamius tyrimų failus iš jo monumentalaus 10 metų projekto. Britų salų laivų avarijų indeksas, diagramas ir šimtus nuotraukų, naudojamų jo knygose. Taip pat yra keletas nuolaužų artefaktų, kuriuos išgelbėjo pats Larnas.

„Lay's Auctioneers of Penzance“ renginius apibūdina kaip „galbūt du įdomiausius išpardavimus, kuriuos kada nors buvo paprašyta surengti“, ir jie vyks keturias dienas iš eilės, o peržiūros prasidės lapkričio 1 d.

Lapkričio 5 d. vyks vienos dienos Larn išpardavimas, o lapkričio 6, 7 ir 8 d. vyks Čarlstauno laivų nuolaužų lobių muziejaus išpardavimas.

Retas ir vertingas

Muziejus yra apie 7,000 daiktų iš sudužusių laivų, įskaitant Mary Rose, Titanikas, Lusitania ir Karališkoji chartija, ir visi buvo pasiūlyti kaip dalis 1.95 mln. svarų sterlingų už prašomą kainą, kai visas turtas pateko į rinką – atrodo, kad ši kaina nebuvo įvykdyta.

Dabartinis savininkas seras Timas Smitas, projekto „Eden“ įkūrėjas ir „Lost Gardens of Heligan“ savininkas, parengė nenumatytų atvejų planus eksponatus parduoti aukcione, jei būtų neįmanoma parduoti muziejaus ir jo turinio kaip veikiančios įmonės.

Medinė laivagalio dalis nuo HMS Eagle, sugriauta prie Silio salų 1707 m. (Lay's Auctioneers)

Lay'us artefaktus apibūdina kaip „vieną fenomenaliausių jūrų archeologijos kolekcijų visame pasaulyje“ ir sako, kad kai kurios yra „labai retos ir vertingos“.

Cataloguing the vast museum collection, currently broken up into 1,200 lots “and counting”, had proved both captivating and challenging, stated the auction house. “We constantly found that once we started to look closely, and learn the historical background, we became entranced by the coin or weapon or whatever relic it was, encased in marine concretion that we held in our hands.”

„Mes mokėmės apie kiekvieno laivo istoriją, kaip jis buvo sudužęs, žuvusias gyvybes ir tų žmonių patirtį per paskutines bauginančias minutes. Tai buvo tokia pat edukacinė ir žeminanti patirtis.

Žalvariniai artefaktai iš 1667 m. „Mullion Pin Wreck“ Santo Christo de Costello (Lay's Auctioneers) krovinio

Pagrindinis šaltinis

Richardas Larnas išmoko nardyti Temzėje 1947 m., naudodamas vokišką „Draeger“ U-boat pabėgimo rinkinį. Po tarnybos Prekybos laivyne 1950 m. jis prisijungė prie Karališkojo laivyno, kuriame išbuvo 22 metus.

Jis priklausė pirmajai narų komandai, kuri veikė iš „Dragonfly“ sraigtasparnių ir atgavo šaudymo taikinius prie Maltos. 1957 m. jis prisijungė prie Britanijos „Sub-Aqua Club“ ir vadovavo Karališkojo laivyno „Sub-Aqua“ klubui, vadovaudamas daugeliui tarptautinių nardymo ekspedicijų.

Laivo žalvarinis varpas iš ss Grip, nuskendęs 1897 m. Church Cove, Kornvalyje (Lay's Auctioneers)

Ištyręs 1707 m. Scilly laivyno katastrofą, jis atrado ir ištyrė keletą istorinių nuolaužų prie salų, įskaitant HMS. Asociacija. Jis įkūrė komercinį narą mokymas Prodive centre, taip pat tuometiniame Čarlstauno laivų nuolaužų ir paveldo centre, kuriam jis ir jo žmona Bridžita vadovavo iki 1998 m.

Pora parašė daugiau nei 65 knygas ir šešis tomus Britų salų laivų avarijų indeksas tebėra pagrindinis nuolaužų narų, jūrų istorikų ir archeologų šaltinis. Larno 2009 m. OBE ir kiti apdovanojimai pripažino jo paslaugas jūrų paveldui.

HMS asociacijos odiniai batai ir medinės paskutinės, kurias nardė ir atrado Richardas Larnas 1967 m. (Lay's Auctioneers)

Viewing times in Penzance for the Larn sale are: 1 and 4 November 9am-5pm, 2 November from 9am-1pm, and for the Charlestown Shipwreck Treasure Museum sale at the museum on 2, 3, 4 and 5 November from 9am-4pm.

Both sales, conducted in Penzance and Prisijungė, pradžia 10 val. Rasti visos detalės partijų ir susitarimų „Lay's Auctioneers“ svetainėje.

