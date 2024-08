Lobių laivas: Kolumbija kalba apie vinį, o ne auksą

Kolumbijos vyriausybė paskelbė naują pareiškimą apie jos ilgai lauktą 600 m ir daugiau gylio tyrinėjimą. San Chosė, ispanų lobių laivas, kaip manoma, gabeno patį vertingiausią krovinį, kada nors išsiųstą iš Naujojo pasaulio į senąjį.

Jame rašoma, kad neseniai vykusi ekspedicija „atskleidė niekad nematytą archeologinių įrodymų žemėlapį, gerokai praplėtantį tai, kas buvo žinoma iki šiol“, nors atrodo, kad jos skelbimas atveria kelią tai, kas gali būti užsitęsusi operacija.

Neminint dingusio aukso ir smaragdų, dėl kurių laivo avarija tapo šimtmečius trukusių spėlionių objektu, pareiškime daugiausia dėmesio skiriama archeologiniams iššūkiams nustatyti, kaip laivas nuskendo.

Geriausios San Chosė buvo Ispanijos Tierra Firme laivyno flagmanas, kuris 8 m. birželio 1708 d. Barú mūšyje susirėmė su anglų eskadrile prie Kolumbijos Karibų jūros krantų. Tuo metu buvo manoma, kad jame buvo gabenama apie 11 milijonų auksinių monetų, 116 sidabrinių skrynių, pilnų smaragdų, septyni milijonai pesų ir papuošalų.

Britų privatus ekspedicija dalyvauja su San Chosė, tapytas Samuelio Scotto (Nacionalinis jūrų muziejus)

Nuskendus laivui sužlugdė komodoro Charleso Wagerio viltis sugauti galeoną ir jo turtus. Grįžę namo, anglų vadai buvo teisiami už tai, kad leido jį prarasti, o mūšį išgyvenę ispanai taip pat buvo apklausti, kaip dingo toks vertingas krovinys.

Britanijoje ir Ispanijoje archyvuotuose dokumentuose anglai tvirtino, kad San Chosė nuskendo po vidinio sprogimo, kuris atleistų juos nuo kaltės dėl jo praradimo, o ne tokie aiškūs ispanų liudijimai rodo, kad Anglijos artilerijos ugnis greičiausiai nuskandino flagmaną.

Po tarptautinių teisinių ginčų metų per nuosavybės teises, apie kurią pranešta anksčiau „Divernet“, ir netgi gandai, kad Kolumbijos vyriausybė pametė nuolaužos koordinates, mokslinė ekspedicija, pavadinta „Towards the Heart of the the Heart of the San Chosė Galleon“ dabar, kaip pranešama, prasidėjo per savaitę gegužės pabaigoje.

Apklausai vadovavo Kultūros ministerija (Minculturas), Kolumbijos antropologijos ir istorijos institutas (ICANH), Kolumbijos laivynas ir Generalinis jūrų direktoratas (DIMAR).

Jis apėmė 461,300 40 kvadratinių metrų plotą aplink pagrindinę galeono korpuso dalį, atitinkantį daugiau nei XNUMX profesionalių futbolo aikščių. Išsamesnės informacijos apie naudojamų povandeninių transporto priemonių tipą nepateikta.

„Nors 2022 m. sudužusio laivo teritorijoje buvo aptiktos archeologinių liekanų koncentracijos, neseniai atliktas tyrimas leido išsamiau apibūdinti šias sankaupas ir atrasti naujus izoliuotus elementus“, – pranešė jūrų reikalų generalinis direktorius viceadmirolas Johnas. Fabio Giraldo Gallo.

Tarp radinių jis mini inkarą, laivo konstrukcines dalis, įskaitant žiedus ir galimą vinį, taip pat kasdienius daiktus, tokius kaip ąsočiai, stikliniai buteliai ir baseinas.

Auksinės monetos San Chosė nuolaužų vietoje, iš ankstesnės ekspedicijos (Minculturas)

„Naujų archeologinės medžiagos koncentracijų atradimas nuolaužose San Chosė Galleonas atskleidžia šio istorinio įvykio analizės sudėtingumą nuo jo nuskendusio“, – sakė Gallo. „Tiriami visi laivo elementai – nuo ​​laivagalio iki smulkiausių detalių.

"Kiekvienas naujas atradimas atveria tyrimų scenarijus, leidžiančius suformuluoti tikslesnes hipotezes apie jo nuskendusį".

Gyvenimas laive

„Manome, kad yra galimybė rasti naujų palaikų, kurios praplės mūsų iki šiol gautą informaciją 2022 m.“, – sakė ICANH direktorė Alhena Caicedo.

„Tai būtų labai svarbu norint nustatyti svarbius galeono viduje esančius aspektus ir atskleisti esminius gyvenimo laive aspektus, įgulos išdėstymo būdą, laive naudojamų artefaktų tipą ir tai, kaip prekės buvo paimtos iš vienos vietos. į kitą.

„Informacija gali būti labai įvairi ir bet kuri iš šių radinių suteiks mums neįkainojamų žinių apie šiuo metu jūros dugne esančių objektų techniką, architektūrą ir panaudojimą.

Teigiama, kad, be archeologinės pažangos, ekspedicija taip pat atskleidė aplink nuolaužą sukurtą „dinamišką ekosistemą“, kuri pritraukė rūšis, įskaitant ryklį be nugaros peleko ir giliavandenes kardžuves.

„Remiantis naujais šių metų pastebėjimais, priimsime sprendimus, kaip tęsti misiją 2025 ir 2026 m.“, – sakė kultūros ministras Juanas Davidas Correa. „Spalio mėnesį paskelbsime kitus žingsnius 2025 m. šioje kelionėje į miesto centrą San Chosė galeonas“.

