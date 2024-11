Nuolaužų narai pagerbia Antrojo pasaulinio karo oreivius visose Kanados pusėse

Nardymo komandos įamžino dvi Antrojo pasaulinio karo bombonešių nuolaužas Kanadoje. Abu orlaiviai sudužo ir nuskendo 1943 m., buvo atrasti iš naujo 2022 m. – ir kiekvienu atveju iš keturių įgulų buvo rastas tik vienas kūnas.

Kanados vakarinėje pakrantėje narai iš Britų Kolumbijos povandeninės archeologijos draugija (UASBC) lapkričio 90 d. padėjo 9 kg sveriančią betoninę lentą, pažymėtą 26 m gylio RAF mokomojo lėktuvo, kuris nukrito į Ramųjį vandenyną netoli Vankuverio salos, vietą. Jie taip pat atgavo navigatoriaus kompasą, kuris gulėjo jūros dugne, kad būtų išsaugotas.

Navigatoriaus kompasas (UASBC)

5433 m. kovo 32 d. vėlyvą popietę RAF operatyvinio mokymo skyriaus 14 vidutinis bombonešis Handley Page Hampden P1943 pakilo iš RCAF aerodromo Patricia Bay (dabar yra Viktorijos tarptautinis oro uostas).

Lėktuvų įgulą sudarė du australai, pilotas P/O Allanas Huntas ir navigatorius P/O Reginaldas Mantanas ir Kanados belaidžio ryšio operatoriai / ginklininkai P/O Grant Hall ir seržantas Howardas Piercy.

Handley Page Hampden bombonešis (RAF)

Jų įprastas mokomasis skrydis buvo skirtas tam, kad būtų galima praktiškai skristi žemai virš Ramiojo vandenyno, o vėliau skristi naktį, tačiau apie 5.30 val. orlaivis buvo pastebėtas besisukantis 450 m aukštyje ir vertikaliai neriantis į Saanicho įlanką. Visi keturi oreiviai žuvo, nors buvo rastas tik P/O Hunto kūnas.

Plačiai išsibarsčiusius palaikus 2022 m. aptiko naras Lyle'as Berzinsas, kai jis filmavo aštuonkojus. Kai UASBC narai toliau tyrinėjo, jie rado sraigtus, variklį, važiuoklę, kompasą ir bagažinės padus.

Nusileidimo ratas (UASBC)

Propeleris (UASBC)

Komandai prireikė daug tyrimų, kad susiaurintų konkretų Handley-Page Hampden skaičių iš 104, kurie Antrojo pasaulinio karo metu buvo dislokuoti Patricia Bay, nes ne mažiau nei 2 iš jų sudužo.

UASBC nardymo komanda (UASBC)

Teigiama, kad „Hampden“ dviejų variklių vidutinis bombonešis įgijo variklio gedimų reputaciją. Jis tarnavo ankstyvosiose karo Europoje stadijose, daugiausia veikė naktimis, tačiau 1942 m. pabaigoje RAF bombonešių vadavietė jį išleido, nes reiduose pirmenybė buvo teikiama keturių variklių sunkiesiems bombonešiams. Žiūrėkite a 3D modelis dalis nuolaužų vietos.

Bombardier dėžė

Orlaivio nuolauža rytinėje šalies dalyje, Kanados karališkųjų oro pajėgų B-24 Liberator, slypi 40 m gylyje 56 km ilgio Gander ežere, Niufaundlendo salos centre. Neseniai buvo paimta „bombardieriaus dėžė“, kuri bus eksponuojama aviacijos muziejuje Ganderio mieste.

Identiškai pažymėtas bombonešis B-24 (Kanados biblioteka ir archyvai)

Bombonešis, pažymėtas 589 D, sudužo netrukus po pakilimo 4 m. rugsėjo 1943 d., taip pat dėl ​​variklio gedimo, ir žuvo visi keturi įgulos nariai: pilotas sparno vadas JM Youngas, eskadrilės vadas Johnas Grantas MacKenzie, skraidymo karininkas Viktoras Billas ir vadovaujantis pilotas. Lėktuvas Gordonas Wardas. Avarijos metu narai iš apverstos nuolaužos galėjo ištraukti tik MacKenzie kūną.

The aircraft was located through sonar-scanning and ROV in 2022, followed by exploration on scuba by Niufaundlendo ir Labradoro laivų nuolaužų išsaugojimo draugija (SPSNL) narai lydimi dokumentinio filmavimo grupės. Gali būti išdėstyti tik sparnai, priekinis fiuzeliažas ir važiuoklė, o vėliau ir vienas propeleris.

Draugijos prezidentas Neilas Burgessas dalyvavo tiek pirminiame, tiek paskutiniame nardyme, kurį CBC jis apibūdino kaip „baisiausią nardymą, kokį esu kada nors padaręs“ dėl lėktuvo masto ir itin prasto matomumo.

Bombos paleidimo intervalo valdymo dėžutė, rasta atviroje nosyje (Maxwel Hohn / SPSNL)

Bombarderio dėžė, kitaip vadinama bombų paleidimo intervalo valdymo dėže, prie lėktuvo nosies buvo pritvirtinta tik laidais. Jis nukrito, kai Burgessas jį išlaisvino ir dar labiau sumažino matomumą, nes buvo priverstas čiupinėti dumble, kad jį surastų – tai galiausiai ir padarė.

Tačiau jis pabrėžė, kad su nuolauža buvo elgiamasi „didžiausia pagarba“, o joks kitas bandymas sutrukdyti.

The Memorial University of Newfoundland’s archaeology department was cleaning and conserving the box for display at Gander’s Šiaurės Atlanto aviacijos muziejus.

