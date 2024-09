Nuolaužų medžiotojai išsprendžia dar vieną Didžiųjų ežerų paslaptį

Nuo devintojo dešimtmečio daugelis nardytojų ėmėsi iššūkio surasti laivo nuolaužą Džonas Evensonas Mičigano ežere vienas nardymo klubas netgi paskelbė 500 USD atlygį, tačiau tik dabar buvo aptiktas 1895 m. pamestas garų vilkikas – vos 13 m vandens gylyje.

Jūrų istorikai Brendonas Baillodas ir Robertas Jaeckas, jau pasižymėję per pastaruosius dvejus metus radę dvi istorines Didžiųjų ežerų nuolaužas, glaudžiai bendradarbiavo su Viskonsino istorijos draugija ir susiaurino paieškos sritį naudodami šiuolaikinį laikraštį ir paties kapitono paskyras, prieš tai naudodami didelės raiškos šoninio nuskaitymo sonarą.

Jie medžioklei skyrė tris dienas nuo rugsėjo 13 d., tačiau jų tyrimai buvo tokie tikslūs, kad užtruko tik penkias minutes, kol pavyko rasti žymę, esančią keturias mylias į šiaurės rytus nuo Algomos netoli Green Bay.

Nuolaužų medžiotojai Baillod ir Jaeck šalia buvusio valties (Brendon Baillod)

Geriausios Džonas Evensonas katilas išsiskyrė skenuojant (Brendon Baillod)

DeepVision Little Eye sonaro ekrane buvo parodytas didelis katilas, o kai pora išleido savo ROV, jis taip pat atskleidė korpuso dugną su milžinišku sraigtu, garo varikliu ir įvairiais kitais mechanizmais.

Masyvus garo katilas (Tamara Thomsen / Viskonsino istorijos draugija)

Viskonsino valstijos povandeninė archeologė Tamara Thomsen kitą dieną atvyko kartu su naru Zachu Whitrocku apžiūrėti, dokumentuoti ir patvirtinti nuolaužos, apie kurią pranešė Baillod ir Jaeck, tapatybę. Iš daugiau nei 2,000 didelės raiškos vaizdų, kuriuos užfiksavo narai, Whitrockas sukūrė 3D fotogrametrijos modelį.

Fotogrametrijos modelio nejudantis vaizdas Džonas Evensonas (Zachas Whitrockas)

Pavadintas statytojo vardu

16 m ilgio garu varomas medienos vilkikas buvo pastatytas John Evenson Milvokyje 1884 m. ir pavadintas jo vardu. Daugiausia naudotas laivams vilkti į Sturgeon Bay laivų kanalą ir per jį, taip pat laivų nuolaužoms gelbėti, vėlesniais metais jis gabeno akmenines baržas iš Laurie Brothers karjero Sturgeon Bay į Viskonsino ežerų uostus.

Geriausios Džonas Evensonas apie 1890 m. (Brendon Baillod, Haroldo J. Benasho šeimos sutikimas)

5 m. birželio 1895 d Džonas Evensonas ką tik buvo atliktas katilo remontas, kai jo kapitonas Johnas Laurie nusprendė atsakyti į prašymą ir nutempti kanalu žymiai didesnį laivą – garo baržą. Aš Watsonas Stephensonas ir dvi jos dukterinės škunos-baržos. Ežeras buvo šiurkštus pučiant stipriam vėjui.

Geriausios Aš Watsonas Stephensonas, kuris apvirto Džonas Evensonas (C Patrick Labadie kolekcija)

Bandydami užimti liniją Džonas Evensonas kirto greitai judančios baržos laivapriekio, kuri ją pagavo laivagalyje. The Džonas Evensonas buvo siūbuotas per kito laivo lanką ir apvirto, nuskendo per tris minutes.

Kapitonas Laurie ir keturi įgulos nariai buvo įmesti į vandenį ir vėliau buvo išgelbėti, tačiau ugniagesio Martino 'Baldy' Boswello, kuris miegojo žemiau denio, išgelbėti nepavyko.

Geriau pagalvojo

1897 m. broliai Laurie nusprendė išgelbėti vilkiką ir pasisamdė valtį šiai užduočiai atlikti, bet kadangi jie jau buvo gavę draudimo išmoką, jiems iškilo žalingas ginčas su draudiku ir galiausiai paliko nuolaužą ten, kur jos gulėjo. jo technika nepažeista.

Propeleris (Tamara Thomsen / Viskonsino istorijos draugija)

Tuo metu apie nuskendimą buvo plačiai pranešta, tačiau atrodo, kad vandens gylio detalės labai skyrėsi – nuo ​​15 m iki 90 m, o tai bėgant metams suklaidino ieškotojus.

Dabar planuojama, kad nuolauža būtų nominuota JAV Nacionalinis istorinių vietų registras ir tapo prieinami sportiniams nardytojams.

Baillod ir Jaeck yra Viskonsino povandeninės archeologijos asociacijos nariai, skatinantys dalytis laivo nuolaužų atradimais su visuomene.

Už tai buvo atsakingi nuolaužų medžiotojai rasti nepažeistus palaikus škonos Trinidadas Mičigano ežere 2023 m. birželį, kaip pranešama „Divernet“, taip pat škuna Margaret A Muir po metų.

Naršyti fotogrametrijos modelis iš Džonas Evensonas.

