20 minučių su didžiausiu pasaulyje freediveriu

Jis jau seniai mėgavosi šiuo statusu, bet tik dabar ALEXEY MOLCHANOV per naująjį 90min dokumentinį filmą pasiekia platesnę pasaulinę auditoriją. Freediver. Jo projektas 2023 m. sumušti visus penkis sporto gylio rekordus suteikė įtikinamą siužeto kabliuką, bet, nepaisant visų savo pareigų, ar jis pradeda žaisti saugiau? Jis aptaria tai su Steve'u Weinmanu, taip pat apie galimybę prie tų pasaulio rekordų pridėti dar 10 m gylio.

Ar jums patiko žiūrėti „Freediver“?

„Man labai patiko filmas. Manau, tai labai labai gerai parodo atmosferą, parodo sporto grožį, kai kuriuos sporto pavojus, kad žmonės suprastų, ką jie gali padaryti, jei taps freediveriais – gali patirti nuotykių, išmokti išlikti ramiems. ir geriau atsipalaiduok, bet taip pat parodo, kad yra tam tikrų pavojų ir kodėl tai komandinis sportas – visada turi būti kas nors, kas tau parūpintų saugumą, kai esi po vandeniu.

„Manau, kad tai tikrai gerai atliktas filmas – man jis patiko“.

Ar tai tikslus jūsų gyvenimo atspindys?

„Sakyčiau, taip, tai tikslus mano gyvenimo atspindys. Žinoma, tai tik dalis mano gyvenimo, viename filme neužtenka laiko visam gyvenimui atspindėti, bet konkursai – didelė mano gyvenimo dalis. Tai nesigilina į mano darbo sritį – viskas, ką darau, kad auginčiau nardymo bendruomenę, o tai darau už sporto ribų.

„Sportas yra didelė mano gyvenimo dalis, keliauju ir dalyvauju varžybose, tačiau tuo pat metu, remdamasis mamos [Natalijos Molčanovos] palikimu, jos švietimo sistema, ugdymo metodu, daug dėmesio skiriu laisvai nardymo bendruomenės auginimui, judėjimas.

„Tai šiek tiek už filmo ribų, bet tai yra mano dėmesys, mano aistra. Man patinka įsitikinti, kad visame pasaulyje yra vis daugiau profesionalių mokyklų, kurios gali išmokyti žmones saugiai nardyti.

Ar dar žiūrėjote filmą su šeima [žmona Elena ir sūnumi Maksu]?

„Dar ne. Žiūrėjau jį Los Andžele ir tai buvo laisvalaikio nardymo grupė – turėjome 200 žmonių, kurie atvyko pažiūrėti uždaros filmo peržiūros, o tai buvo tik narai ir draugai iš visų JAV. Kai kurie žmonės atvyko iš Niujorko, kiti – iš Majamio ir mano sesuo, kuri dabar yra Londone. Taip, jis plačiai paplitęs visame pasaulyje ir aš nuolat keliauju – dabar esu Dubajuje, kur turime vietinę laisvalaikio narų bendruomenę, kuri tai matė.

„Be to, kadangi dabar jis išleistas valstijose, o teisės nėra visame pasaulyje, daugelis bendruomenės narių vis dar laukia, kol šis filmas bus išleistas kai kuriose Europos ar Azijos dalyse ir pan.

Įdomu, ką apie tai pagalvos jūsų sūnus?

Molchanovas ir jo sūnus Maksas („Paramount Pictures“)

„Maksai, mano sūnau, jis mėgsta vandenį ir po mėnesio jam sueis ketveri metai. Kartu plaukiame ir nardome. Kartais pažiūri varžybų įrašus ir sakys: „Nardysiu su tėčiu, turiu ir kaukę“ – turi kaukę ir plepes, o aš laukiu, kol pasens, kad galėtume nardyti. toliau kartu, ir aš tikiu, kad jam tai patiks.

Ar norėtumėte, kad jis dirbtų taip pat, kaip ir jūs?

„Ne, nemanau, kad verčiau jį daryti tokią pat karjerą kaip aš, visai ne. Viskas, ką galiu padaryti, tai tiesiog parodyti jam šią sporto šaką ir išmokyti, kad jis turėtų įgūdžių. Tai galiu labai gerai pasidalinti ir įsitikinti, kad jis tiesiog iš to pasimokytų, ir tai gali būti pamoka, kurią jis galės panaudoti bet kurioje kitoje savo gyvenimo srityje ateityje.

„Mamos požiūris į mane buvo toks, kad ji man rodydavo daug įvairių veiklų, kurias galėčiau išbandyti ir leido pasirinkti, ko norėčiau.

„Kažkuriuo metu, kai man buvo 11 ar 12 metų, aš plaukiau nuo trejų metų, grojau smuiku nuo ketverių ir man sekėsi labai gerai. Taigi mano mama pasakė, žiūrėk, ką tu nori tęsti? Dabar pats laikas pasirinkti, ar tai bus vandens sportas, ar muzika.

„Tada pasirinkau vandens sportą, tiesa, bet turiu tokį pavyzdį savo mamai, kad ji vedė mane į visus šiuos užsiėmimus – tai taip pat buvo ir šachmatų pamokos, ir stalo tenisas, ir tenisas ir t. t., ir kai kurie kovos menai. Taigi galite tiesiog leisti savo vaikams daryti visus šiuos dalykus ir pasirinkti atrasti savo aistrą.

„Taigi aš atradau savo aistrą laisvai nardydamas, bet nežinau, ką darys mano sūnus. Aš tiesiog parodysiu jam daug dalykų ir leisiu jam nuspręsti.

Ar filmas kaip nors privertė jus galvoti apie save kitaip?

„Taip, aš manau, kad pažvelgus į save iš šalies visada yra įžvalgus. Man labai natūralu peržengti ribas ir rizikuoti, o siekdamas sumušti daugiau pasaulio rekordų kartais veržiuosi per toli.

„Ir galėdamas tai pamatyti iš šono ir klausytis istorijos pagal režisieriaus požiūrį ir kaip jis tai paaiškina, manau, kad tai visada yra įžvalga. Atrodo, kad matau, kaip jis atrodo, kai jis dramatiškai sudėtas, ši nuotrauka ir filmuota medžiaga iš mano užtemimo. Kaip ir paprastas konkurso įrašas, jis nėra toks dramatiškas, kaip bent jau komentare, todėl jis daug dramatiškesnis.

„Tai vėl verčia susimąstyti, ar aš noriu tiek pat stumti? Galbūt pasistengsiu būti šiek tiek saugesnis ir nesukelti streso savo draugams ir šeimos nariams šiais nesėkmingais nardymais! Taigi tai verčia mane apie tai galvoti, bet nežinau, ar tai tikrai mane pakeis. Norėdamas pasiekti pasaulio rekordus, turiu stumti, turiu ištirti savo ribas, pasimokyti iš jų ir atitinkamai prisitaikyti, atrasdamas šiuos trūkumus.

"Taigi taip, tai įdomu ir manau, kad tai verčia mane susimąstyti apie šiuos dalykus."

Iš filmo tikrai gavau žinią, kad pradėjote galvoti apie savo požiūrio sušvelninimą, turėdami galvoje šeimą, galbūt labiau rūpindamiesi saugumu nei anksčiau. Ar tai sąžininga?

Aleksejus Molchanovas savo išskirtiniu auksiniu kostiumu („Paramount Pictures“)

„Taip, sąžininga. Taip pat dėl ​​sūnaus. Kai anksčiau nardžiau, ne tiek daug galvojau apie saugos dalį. Žinoma, visada buvau atsargus ir rizikuočiau tik tada, jei turėčiau puikią palaikymo komandą – medikus, narus ir pan. ar išgyvens šį nardymą ir saugiai grįši atgal?

„Taigi, per pastaruosius kelerius metus aš pradėjau kitaip galvoti apie nardymą, ir tai yra sunku. Turiu keletą draugų, kurie nustojo konkuruoti ir jie negalėjo dirbti su mintimi, kad kai turės vaikų, kaip jie toliau rizikuos savo gyvybe?

„Ir laisvajame nardyme, jei nardai ne iki ribos, tai yra saugu, tai yra saugus sportas, kai šalia yra tinkama saugos komanda, bet kai sieki pasaulio rekordų, tai yra šiek tiek rizikingiau. Taigi apskritai sakyčiau, kad taip, šiuo metu esu atsargesnis, bet nesakyčiau, kad tai verčia mane bijoti siekti pasaulio rekordų – aš vis dar jaučiu šį troškimą tai daryti.

Ar vis dar tas CNF [Constant Weight No Fins] rekordas tikrai nukrenta – jums reikia įveikti Williamo Trubridge'o 102 m rekordą?

„Žinoma, CNF įrašas yra ir nuo tada, kai baigėme dokumentinį filmą, aš visada dirbau su šia technika. Esu tikras, kad per ateinančius, tarkime, šešis mėnesius galėsiu padaryti šį įrašą. Esu pasiruošęs ir kai tik prasidės naujas sezonas kitais metais, kitų metų kovą/balandį, sieksiu šio rekordo.

Taigi vis tiek tikitės, kad vienu metu turėsite visus penkis gylio rekordus?

„Manau, kad pagrindinis filmo tikslas – išlaikyti visus penkis rekordus per vienerius metus – daugiausia buvo dėl to, kad man nebuvo leista dalyvauti 2022 m. [kaip Rusijos piliečiui, dėl šalies invazijos į Ukrainą] ir tada aš grįžau į varžybose 2023 m., o tikslas buvo susigrąžinti pasaulio rekordus, kuriuos praradau, nes nedalyvavau. Štai kodėl kilo mintis gauti visus įrašus vienu metu

„Apskritai, manau, kad ateinančiais sezonais manęs taip nedomina visi penki rekordai vienu metu – būtų puiku ir aš pabandysiu tai padaryti, bet manau, kad tik gauti pavienius rekordus, pavyzdžiui, gauti tą Ne. Pelekų rekordas per vieną sezoną ir galbūt kitas rekordas kitoje disciplinoje – vieno ar dviejų pasaulio rekordų per sezoną pakanka. Penki pasaulio rekordai per metus, tai buvo itin intensyvus.

„Šis dokumentinis filmas buvo tiek daug kelionių, tiek daug konkursų. Manau, kad jaučiu, kad balansuoju savo pastangas tarp sporto šakų, bet ir augdamas bendruomenėje, man patinka pasiekti mažiau pasaulio rekordų. Šie penki rekordai buvo nemaža pastangų ir manau, kad kitą sezoną prie to priartėsiu labiau subalansuotai ir pabandysiu padaryti tik kelis.

Tačiau filmo tikslams tai buvo labai tvarkingas kampas. Kalbėdamas apie negalėjimą varžytis 2022 m., man buvo įdomu, koks jausmas buvo, kai 2023 m. reikėjo varžytis su neutralia vėliava? Ar tai jus kaip nors trikdė?

„Freelivingas yra labai individualus sportas, jame mažiau kalbama apie komandą, o daugiau apie asmenis, todėl jautėsi gerai, nes visi varžėmės individualiai, o bendruomenė yra puiki ir palaiko. Tai nebuvo kažkas, kas tikrai buvo sunku ar per daug neigiama, todėl manau, kad su bendruomenės parama tai buvo gerai.

Žmogui, žiūrinčiam „Freeddiver“, galbūt nepažįstančiam šios sporto šakos, gali pasirodyti, kad nors ir esi apsuptas žmonių, tai gali būti gana vienišas ar izoliuotas gyvenimas. Ar manote, kad tai sąžininga?

„Sakyčiau, kad kai tu sieki tų rekordų, tai maža bendruomenė. Yra didžiulė laisvalaikio narų bendruomenė, kuriai tai patinka kaip sportas, kaip gyvenimo būdo užsiėmimas, siekiant nuotykių, mėgautis vandeniu, tačiau nors yra tik labai maža grupė žmonių, kurie nori rekordų, tai vis tiek yra labai draugiška bendruomenė, ir aš jaučiuosi daug paramos.

„Nesakyčiau, kad jaučiuosi vienišas ar vienišas – sakyčiau, kad varžybose su visais laisvai nariais jaučiuosi kaip šeima.

Ar gerai sutarėte su „Freediver“ režisieriumi Michaelu Johnu Warrenu?

„Taip, turėjau puikių pokalbių su juo ir manau, kad nuo pat pradžių tai buvo gera chemija ir mes galėjome atvirai aptarti bet ką apie filmą. Galėjau prisidėti prie savo idėjų ir manau, kad tai buvo labai gražus ir bendradarbiavimo procesas. Taigi filmo metu turėjome gerus santykius, o dabar po filmo palaikome ryšį, taigi taip!

Koks yra jūsų mėgstamiausias laisvalaikio nardymo filmas – o gal tai šis?

„Iki šiol pagrindinis laisvalaikio nardymo filmas vis dar yra Didžioji Mėlyna Lucas Bessonas, jis yra 1988 m., bet jis atliktas labai gerai, gražus, kinematografija nuostabi. Net ir dabar, jei žiūrite, tai suteikia jums šios įžvalgos apie laisvąjį nardymą.

Freediver („Paramount Pictures“)

„Manau, kad vienas geriausių filmo momentų yra tada, kai pagrindinis herojus Jacques'as Mayolis (vaidina Jeanas-Marc Barr) eina nardyti, o kamera filmuoja judantį atgal. Galite pamatyti, kaip šis laisvas naras artėja prie platformos, kurioje jis nardys, ir kaip jis jau yra šioje meditacinėje zonoje. Taigi šis kadras yra unikalus, manau, kad niekas kitas negalėjo parodyti vidinės nardymo artėjančio nardymo būsenos.

„Tai buvo tiesiog nuostabus kadras. Neseniai žiūrėjau prieš kelis mėnesius - Didžioji Mėlyna neabejotinai yra tas, ir manau, kad greitu laiku atėjo laikas sukurti kitą filmą!

Ar norėtumėte su tuo dalyvauti?

„Aš tikrai norėčiau dalyvauti kitame vaidybiniame filme, taip.

Kaip matote savo, kaip instruktoriaus, ateitį už konkurencijos ribų?

„Jau dabar kelis dalykus darau lygiagrečiai. Konkurencinis laisvas nardymas šiuo metu yra didelė mano dėmesio dalis, tačiau taip pat darbe aš daug dėmesio skiriu bendruomenės augimui kartu su savo kompanija Molchanovas, remiantis mano mamos metodika ir filosofija bei treniruočių priemonėmis, skirtomis laisvai narams rengti. Mes ruošiame specialistus, kad visame pasaulyje būtų daugiau instruktorių ir mokyklų.

„Todėl bendruomenės auginimas man yra labai prasmingas, todėl noriu, kad visame pasaulyje būtų daugiau vietų, kur galima saugiai išmokti nardyti laisvai. Tai dabartinis mano dėmesys. Esu tikras, kad tai darysime daug, daug metų ir prisidėsime prie sporto įvairiais lygiais, taip pat organizuosime renginius, todėl manau, kad turinio kūrimas, galbūt įsitraukimas į komentarus ir kai kurie projektai šioje laisvalaikio nardymo srityje yra kažkas, ko aš noriu. domiuosi.

„Ateities dokumentiniai filmai gali būti apie varžybinį sportą, bet gali apimti ir aplinkosauginę sporto pusę – kaip laisvai narai gali prisidėti sprendžiant aplinkosaugos problemas, padedant valyti, stebėti gyvūnus ir pan. Prodiuserio vaidmeniu ateityje, tai mane domina.

Galiausiai, ar manote, kad yra fiziologinio proveržio galimybė, kuri ateityje leistų laisvai nariams pasinerti į gilesnę ribą?

„Matau, kad galėčiau pasinerti giliau – tarkime, suprantu, kaip daryti 10 m giliau. Reikėtų ruoštis, net porą mėnesių dar ruoštis rekordams, o gal tiesiog pabūti ten, kur geriau pasiekiamas gylis. Tai nėra lengva, man prireiks kokių metų, gal kelerių, gal penkerių metų, bet aš matau tuos 10 m.

„Ir tada kiekvieną kartą, kai peržengiame ribą, turiu tokį jausmą: ar galiu stumti šiek tiek daugiau, ar ne? Šis rekordas be pelekų gyvavo septynerius ar aštuonerius metus ir nebuvo pagerintas, todėl tai rodo, kad, gerai, be pelekų tai tikrai sunku – galbūt galėtume pagerinti 2 m, 3 m, bet 10 m skamba beprotiškai.

„Bet su vienapelekėmis, su dviem pelekais aš tai matau – ir žinau, kad eisime giliau.

Aleksejaus Molchanovo dabartiniai AIDA pasaulio gylio rekordai: Kintamasis svoris (VWT) 156 m (28 m. kovo 2024 d.) Pastovus svoris (CWT) 136 m (29 m. rugsėjo 2023 d.) Pastovio svorio dvipelekiai (CWTB) 125 m (10 m. rugsėjo 2024 d.) Velionei Natalijai Molčanovai pastaruosius 9 metų priklausė pasaulio statinės apnėjos rekordas – 2 min. 11 sek. Aleksejus Molchanovas yra pasiekęs 33 AIDA ir CMAS bei 1 Gineso pasaulio rekordą ir iškovojo 34 aukso, sidabro ir bronzos medalius bendrai pasaulio čempionatuose.

Taip pat „Divernet“: Freediver: Giliau į Molchanovo pasaulį (filmo peržiūra). Freediver dabar galima „Prime Video“ arba nusipirkti ar išsinuomoti skaitmeninėje erdvėje.