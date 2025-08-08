Pasinerimas į paslėptą Biako urvų pasaulį

Visai nutolęs nuo pramintų takų, kaip jis dažnai būna, naras-tyrėjas PIERRE CONSTANT ieško urvų Vakarų Papua saloje, kur Antrojo pasaulinio karo metu japonų pajėgos rausėsi požeminiuose tinkluose.
Pagrindinė Biako salyno sala yra Cenderawasih įlankoje, netoli šiaurinės Indonezijos Vakarų Papua provincijos pakrantės. Nors 90 % žemyninės Papua dalies gyventojų yra krikščionys, 50 % Biako yra musulmonai, nors iš pradžių ji buvo animistinė, nes Biako Numforo kultūra yra melanezietiška.
Salą pirmą kartą 1526 m. pastebėjo portugalų navigatorius Jorge de Meneses, o po dvejų metų pro šalį praplaukė ispanų navigatorius Alvaro de Saavedra.
Antrojo pasaulinio karo metu Biakas buvo Japonijos imperatoriškosios armijos tvirtovė. Karo pabaigoje džiunglių urvuose slėpėsi 11,000 95 Japonijos imperatoriškosios armijos karių su daugybe amunicijos ir devyniais XNUMX tipo „HaGo“ lengvaisiais tankais, laukdami generolo McArthuro vadovaujamų JAV pajėgų.
Gua Jepang (Japonijos ola), esanti už 5 km nuo Biako miesto, buvo sistemos, kuri tęsėsi 3 km Parai paplūdimio link ir suteikė prieglobstį 3,000 japonų karių, dalis. Tačiau po to, kai iš ten paleista raketa numušė JAV lėktuvą, amerikiečiai pradėjo bombarduoti šią vietą ir žudyti viduje buvusius žmones.
Iki Biako mūšio, kuris truko nuo JAV išsilaipinimo gegužės 27 d. iki rugpjūčio 17 d., pabaigos JAV patyrė 1944 aukų ir 3,000 žuvusiuosius, o Japonijos pajėgos turėjo 474 žuvusiųjų ir 6,100 paimtų į nelaisvę. Jų vadas pulkininkas Kizume Naoyuki įsipareigojo hara kiri.
Japonų įlanka
Po dviejų dienų kelionės iš Prancūzijos per Džakartą mano lėktuvas nusileido Biake 5.30 val. Jaučiu laiko juostų skirtumo sukeltą stresą ir man prireiks dviejų dienų, kad atsigaučiau.
Džeiko motociklu važiuoju link Gua Jepang (Japonijos įlankos). Asana Biak viešbutisRegistratorė. Žaliomis samanomis apaugęs, cementinis takas veda prie laiptų, kurie zigzagu dingsta po žeme.
Gana šlapias, arkinis įėjimas primena katedros įėjimą, nuo lubų laša vanduo. Milžiniškoje menėje dešinėje yra išėjimas, o kairėje – dar vienas milžiniškas. Visur mėtosi sudaužyti buteliai.
Olos dugne aptinku įstrigusį aukso rudumo kaulą. Kairėje pusėje siena nusidriekia įspūdinga vijoklių ir šaknų uždanga, kuri atsiveria į didelę smegduobę. Vieta jauki.
Smegduobės viduryje stačiai auga liekni pandanų medžiai su ilgais spygliuotais lapais, suteikdami šiai nejaukiai aplinkai Juros periodo parko atspalvį. Po kabančiais vijokliais galima rasti senų surūdijusių japoniškų statinių.
Takas vingiuoja aplink duobės vidų, lėtai kyla į kalvą, iš kurios atsiveria vaizdas į duobės šerdį. Staiga Džeikas parodo vario rudumo gyvatę, maždaug metro ilgio, nejudėdama tupinčią tiesiai priešais mane.Mangabasio!„, – įspėja jis, žengdamas žingsnį atgal. – Nuodinga!“
Padarysiu kelis kadrus prieš tai, kai gyvatė neįtikėtinai lengvai užlips uolos šlaitu. Po atviru dangumi esančiame muziejuje eksponuojami kulkosvaidžiai, minosvaidžiai, sviediniai, bombos, raketos, japoniškų gertuvių kolekcija, šalmai, buteliai ir net seni visureigiai bei propeleris.
Bosnike, gegužės 27 d. įvykusio JAV desantinio išsilaipinimo vietoje, – turgaus diena. Prekystaliuose parduodami tipiški Papua maisto produktai, tokie kaip arekų riešutai, manijokai, saldžiosios bulvės ir sago paplotėliai, taip pat rūkyti... aštuonkojis ir rūkytų kriauklių karoliukai, šviežia žuvis, papajų lapai, pupelės ir bananai.
Visi visą dieną kramto arekų riešutus ir pasitinka mane ryškia, raudonsnuke šypsena, kai einu pro šalį – nepažįstamasis nepažįstamoje šalyje: „Sveiki, pone!“ Bosnikas yra viešųjų laivų, plaukiojančių į netoliese esančias Padaido salas, garsėjančias patraukliomis nardymo vietomis, išvykimo vieta.
Džiunglėmis apaugęs, 40 m aukščio kalkakmenio kalnagūbris driekiasi tarsi stuburas palei pietinę pakrantę iki pat Tanjung Barari, Biako rytinio kyšulio. Tai senas pakraščių rifas, kuris išsivystė į karstinę aplinką su urvais ir požeminėmis upėmis. Planuoju jį apžiūrėti per artimiausias kelias dienas.
Opiarefo urvas
Vis dar išsekęs nuo laiko juostų skirtumo, keliuosi 3 val. nakties. Vėliau motociklu užsuka nardymo vadovas Julius, suraukęs antakius pamatęs mano krūvą. maišeliaiVykstame į Opiarefo kaimą, esantį už Bosniko. Girdėjau apie didelę olą su vandens telkiniais, žaidimų aikštelę moksleiviams ir tikiuosi panardyti urvuose, nors Julius nėra nardytojas.
Kad būtų politkorektiška, aplankome „didįjį vyrą“, kuris neprieštarauja mano vizitui. Jis nekantrauja sužinoti, ar ką nors atrasiu.
Už pradinės mokyklos takas veda į milžinišką angą kalkakmenio uoloje, pakankamai didelę metro tuneliui. Gua Serumi (Opiarefo ola) atrodo kaip požeminė upė. Už akmenų krūvos prie įėjimo vandens telkiniai yra stulbinamai skaidrūs. Tai kaimo gėlo vandens rezervuaras.
Apsivilkusi įrangą ant slidžios uolos, aplipusios šikšnosparnių guanu, įšoku į vandenį.
Pirmasis telkinys yra 2–3 m gylio, bet dešinėje po uola randu praėjimą, kuris leidžiasi į siaurą tunelį. Manęs pasitikti atplaukia kelios žuvys – jos pilkos kaip skalūnas su dviguba nugara. pelekas, matinės kobalto mėlynumo akys ir atsikišęs apatinis žandikaulis. Didelės, smalsios krevetės su ilgais mėlynais žnyplėmis traukia fakelo spindulį.
Einu link antrojo baseino. Lengvai pasiekiamas 10 m aukštis, pagrindinis tunelis baigiasi uoline siena, maždaug už 60 m nuo įėjimo. Lipdamas per uolas olos viduryje, pastebiu, kad kitoje pusėje gylis padidėja. Dešinėje atsiveria dar vienas praėjimas, siauresnis ir vingiuotas.
Uolinė siena vis dar priešais mane traukia, ir aš pastebiu ryškų kontrastą tarp balto kalkakmenio ir ryškiai tamsiai rudos nuosėdinės uolienos. Kairėje pusėje atsiveria vertikalus ovalo formos siauras koridorius, vedantis į šoninę kamerą, pailgą ir lygiagrečią pagrindiniam tuneliui.
Dugnas padengtas labai lakiu, smulkiu dumblu, kuris pelekasSpyris gali sutrikdyti akimirksniu. Puikus matomumas yra privalumas. „Gua Serumi“ yra mažas ir jo didžiausias gylis yra šiek tiek mažesnis nei 9 m.
Julius supažindina mane su Salmonu, barzdotu, linksmu Papua ūkininku. Jis taip pat nardo ir žino apie gėlavandenį ežerą netoli Samares paplūdimio šiaurinėje pakrantėje: „Eime!“
Kelias kurį laiką vingiuoja, o paskui virsta žvyrkeliu, lietaus išraižytu daubomis. Tai kalnuota vietovė, apaugusi tankiomis džiunglėmis ir dideliais medžiais.
Palikę automobilį, kylame pėsčiomis į kalną, o tada staigiai leidžiamės žemyn kitas 45 minutes. Baisus grandininių pjūklų garsas patvirtina, kad šioje vietovėje vyksta miško kirtimas, ir nutildo džiaugsmingus sidabrinių kuoduotųjų kakadu, eklektinių papūgų ir juodakepurių lori klyksmus.
Pantai Samares – apleistas Ramiojo vandenyno paplūdimys. Takas veda į džiungles tarp didelių medžių su atraminėmis šaknimis ir nipa palmių. Proskynoje pasirodo Opsnundi (Šokinėjančio žmogaus) ežeras – magiškas, turkio spalvos vandens telkinys. Į jį įkrito dideli rąstai, bet vanduo skaidrus kaip džinas ir tai vizualiai užburiantis vaizdas.
Mano lietikliai rodo skylę viduryje, bet tiksliai nežinosiu, kol nepanersiu po paviršiumi.
Oro Biru urvas
Anggraidi kaimelyje apžiūrime Air Biru olą. Didelė anga atrodo kaip milžiniška burna su iltimis – išsipūtę, apvalūs stalaktitai. Tai skaidraus vandens baseinas. Per 15 minučių nėrimą mane stebi didelė žuvis, bet man nepavyksta rasti jokių pavadėlių.
Žiūrint iš po vandens, dideli stalaktitai skatina kūrybiškumą fotografijaRandu tamsiai pilką žuvį su geltonu apvadu pelekai kampe – tai ta pati rūšis kaip ir Opiaref žuvyje, tik ši yra 25 cm ilgio. Ungurys išnyra iš tamsos į šviesą ir akimirksniu dingsta.
Snermuso ir Snermaso ežerai
Biako miestą su Koremu šiaurinėje pakrantėje jungia asfaltuotas kelias. Trys gėlavandeniai ežerai sukuria smegduobių iliuziją, tačiau jų obuolių žalumo spalva atima bet kokią viltį.
Snermuso ir Snermaso ežeruose vietiniai vaikai gali maudytis plaustais ir rąstais, tačiau po vandeniu matomumas vos siekia 50 cm, o didžiausias gylis iki dumblo – 12 m. Nuviliantis vaizdas.
Įsikūręs U formos įlankoje, Koremo paplūdimys buvo niokojančio potvynio vieta cunamis 1996 m. Tanjung Saruri, esantis šiaurinėje pakrantėje, yra kyšulys su iškilusiomis koralų terasomis. Tai labai fotogeniška šelfas, kuriame atoslūgio metu telkšo vandens telkiniai.
Toliau į vakarus yra Varsos kaimas, o už jo – tiltas, vedantis į Supiori salą, kuri kalnuota labiau nei Biakas. Ten kelias pasidalija į šiaurę ir pietus, veddamas iki pat Korido.
Maždaug už 45 minučių kelio į pietus nuo tilto yra įdomi Mankruro ola, kuria taip pat naudojosi japonų kareiviai.
Opsnundi ežeras
Įkyrėjęs drąsos, grįžtu į Opsnundi su visa savo įranga. Lašišai pasisiūlo nešti akvariumą: „Jokių problemų, papuasiečiai – stiprūs vyrai!“. Turiu pakankamai, ką galiu neštis su savimi... kuprinė, pavara sujungta krepšys ir kamera ištiestos rankos atstumu.
Nors ir trūksta saulės, nardymas pasirodo esąs jaudinantis potyris. Mėlyname vandenyje mane žavi samanomis ir dumbliais aplipusių rąstų raizginys bei žuvys, kurios dar niekada nebuvo mačiusios naro.
Didžiausias gylis – 13 m, taip pat randu nedidelį kalkakmenio urvą, bet baigęs 52 minučių nėrimą, mane krečia drebulys.
Simpsono urvas
Įdomi vieta yra Ruaro kaime, kur iš uolos šlaite esančios olos teka upelis. Įkišu nosį vidun ir, paėjęs 10 metrų požeminiu tuneliu, pamatau, kad vanduo veržiasi į gilią vertikalią duobę, apsuptą aštrių kalkakmenio akmenų.
Neriu su žibintuvėliu ir tvirta virve, pritvirtinta prie uolos virš duobės. 3.5 m gylyje koridorius lygus, bet atsiduriu aklavietėje, pro kurią nėra kur prasisprausti.
Simpsonas, „didysis žmogus“, mano, kad man bus labai įdomu pamatyti keletą japoniškų urvų džiunglėse už Ruaro kaimo. Jis abejodamas žvilgteli į mano šlepetes, bet raminamai sako: „Tai tik už 200 m!“
Pasirodo, laukia status žygis į kalną, slidu per džiungles ir valanda kelio pirmyn ir atgal. Pasiekiame atvirą olos nasrą, stataus riedulių šlaito papėdėje, bet su šlepetėmis ten patekti neįmanoma.
Kitą sekmadienio rytą, vilkėdami baltais marškiniais ir juodu kaklaraiščiu, Simpsonai pasiruošę eiti į bažnyčią. „Grįšiu po valandos“, – sako jis. Kai jis grįžta – po penkių su puse valandos – aš kietai miegu ant kėdės jo balkone.
Grįžtame į aikštelę. Simpsonas greitai nukerta porą lieknų, tiesių medžių ir paverčia juos kopėčiomis, kurios leis mums patekti į olą.
Ola milžiniška, su paslėptomis kameromis, stalaktitais, skaromis (kalcito kristalų dariniais), didžiulėmis kolonomis ir plonais stulpais.
Grindys nuklotos sudaužytais buteliais, surūdijusiomis skardinėmis ir kvadratinėmis sausainių formelėmis. Vos įsivaizduoju, kokiomis siaubingomis sąlygomis šie japonų kareiviai gyveno tamsoje, lyg žiurkės. Tai turėjo būti apgailėtina ir psichologiškai slegianti aplinka.
Kai kurie dujų likučiai kaukėApvalūs akiniai guli ant žemės prie įėjimo. Aš tą vietą vadinu Simpsono ola.
Lima Kamar
Kairėje kelio pusėje, nuokalnėje, pasislėpęs kuklus japonų memorialas su senu mediniu stulpu, išraižytu kandži užrašais. Netoliese yra Lima Kamaras – požeminis urvas su penkiomis kameromis. „Karo metu čia buvo japonų ligoninė“, – aiškina Simpsonas.
Tai mažų kamerėlių, sujungtų siaurais praėjimais, grupė, kurios kampe išmėtytos vaistinėlės ir tušti buteliai. Ši žiurkių ola suteikia šiurpų praeities siaubams.
Owi sala
Vieną vakarą sutinku bupati giminę Yusufą Melianusą Maryeną, daugiau nei 10 metų vadovavusį Biako regentijos politiniam lyderiui. Šiltas, malonus vyras, jis nuoširdžiai mane pasitinka nešdamas tradicinę keraminę lėkštę su Cenderawasih rojaus paukščiu.
Paaiškinu savo darbo pobūdį, o Bupati pasiūlo mane savo laivu nuplukdyti į Owi salą. Salmonas atskleidė, kad ten yra urvų su „mėlynu vandeniu“.
Kelionė lygia jūra trunka pusvalandį. Owi salos balto smėlio paplūdimį supa siūbuojantys kokospalmės; vaikas irkluoja savo iškasta kanoja.
Katalikų bažnyčioje kabo iškabą su užrašu Rarama kūdikis: „Prašom“. Mes surengiame ritualinį vizitą pas „didįjį“ Pete'ą Demarasą, baltabarzdį vyrą su raudonu arekų riešutų sulčių žiedu aplink smakrą.
Užkopiame ant kalnagūbrio ir slidžiu šlaitu atsiveria naujas urvas. „Tai Funfundei, reiškiantis „gera savijauta“... Karo metu Amerikos kareiviai čia ateidavo semti vandens.“ Saloje anksčiau buvo JAV aerodromas.
Įjungusi priekinį žibintą, įslinku vidun. Turiu atlikti akrobatinį triuką siauruose praėjimuose, virš galvų kybo stalaktitai. Aptinku skaidraus vandens tvenkinį ir pagalvoju: būtinai šitą apžiūrėsiu! Netrukus mane ima žavėtis dvi nuostabios povandeninės kameros su stalaktitais, stalagmitais, skaromis ir šiaudeliais (vamzdiniais stalaktitais).
Taip pat radau keletą fosilijų. Yra penkiapirštis šukutės formos kriauklė, keletas Trochus turbano kriauklių ir moliuskų. Didžiausias gylis yra 5.5 m, o nardymas trunka tik 20 minučių, todėl negalima tyrinėti jokių kitų praėjimų. Virš vandens susidaręs Feelgood urvas vėliau buvo užtvindytas pro stogą besisunkiančio lietaus vandens.
Prieš išvykdamas iš salos, Salmonas mano, kad mane turėtų sudominti kelios lėktuvų nuolaužos. „Netoli!“ – pažada jis. 25 minučių pasivaikščiojimas per kokosų giraitę į Owi salos krūmynus veda į apaugusį asfaltuotą greitkelį – JAV aerodromą.
Rankos nugarėle nusivalau prakaitą nuo kaktos. „O kaip dėl nuolaužų?“ – paklausiu, vis dar trokšdama tikro daikto.
„Lėktuvai? O... jų jau nebėra!“
Taip pat Pierre'as „Divernet“ svetainėje: NARDYTI VITU SALOSE, NĖRIMAS Į KUBOS TOLIUS VAKARUS, NORONHA: ATLANTO NAUDOJIMO VIETA, NARDAVIMAS, FOSILINIS ATOLAS, FLORES, VARTAI Į KOMODO, PRAGARO VARPAI IR KITI YUCATAN CAVE SPECIALIEJI PASIŪLYMAI bei VANUATU UŽ VĖSUMĄ