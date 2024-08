Rifų aptikimas virš galvos pašalina spėliones dėl koralų atkūrimo

Kadangi koralų balinimo reiškiniai tampa vis dažnesni ir sunkesni, pasaulinis koralų dangos mažėjimas. Koralų atkūrimas gali padėti, tačiau metodai iš esmės išlieka eksperimentiniai, logistiškai sudėtingi ir brangūs.

Taip sako Australijos mokslininkai, kurie ką tik paskelbė apie pažangaus nuotolinio stebėjimo modelio, skirto palengvinti pažeistų koralų rifų valdymo ir atkūrimo problemas, sukūrimą.

Australijos jūrų mokslo instituto komanda (TIKSLAI) ir Vakarų Australijos universitetas (U.W.A.) teigia, kad jų idėja leidžia tiksliau nustatyti jūros dugno buveines. Jis automatiškai nustato tas vietas, kuriose jauni koralai turi didžiausią galimybę įsitvirtinti ir klestėti.

Savo projektui mokslininkai naudojo duomenis, viešai prieinamus iš palydovo Sentinel-2, patvirtintus skaitmeninėmis lo-tech nuotraukomis, darytomis naudojant nuleidžiamus fotoaparatus, kad surinktų išsamią informaciją apie Scott rifo ypatybių aukštį ir formą prie Vakarų Australijos šiaurės vakarų pakrantės. .

Scott Reef matomas iš Sentinel-2 palydovo (AIMS)

„Modelis apima daugelį pagrindinių buveinių savybių, kurių koralams reikia įdarbinti ir išgyventi“, – sako tyrimo vadovas Benas Radfordas.

„Tada galime naudoti modelį, kad padėtume nuspręsti, kurias rifų sritis saugoti arba aktyviai valdyti, kad būtų užtikrintas koralų gyvavimo ciklas, taigi padėti rifams atstatyti po tokių įvykių kaip koralų balinimas.

"Mes norime maksimaliai padidinti koralų išgyvenimą, nes labai brangu imtis atkūrimo pastangų."

Puikus derinys

Pasak mokslininkų, ideali vieta rifams atkurti yra įvairių veiksnių derinys. Norint pasiekti geriausią sėkmės galimybę, reikalingas kietas substratas, esantis palyginti siaurame gylio diapazone. Jis neturėtų patirti per daug bangų energijos, per daug (arba per mažai) šilumos ar šviesos arba būti veikiamas atoslūgių metu.

Substrato tipas yra labai svarbus, o pagrindinis veiksnys yra koralinių dumblių (CCA) buvimas. Sudarydamas kalcio karbonato skeletą, kuris prisideda prie rifo cementavimo ir stabilizavimo, CCA pagerina koralų lervų įsitvirtinimo tikimybę, bet nekonkuruoja su ja, kaip tai padarytų velėnos dumbliai. Reikėtų vengti vietų, kuriose yra destabilizuotų koralų griuvėsių ar smėlio.

Skirtingai nuo ankstesnių modelių, mokslininkų sukurtas modelis tiksliai prognozuoja CCA, velėnos dumblių, koralų skaldos ir smėlio plotus nuo dešimčių iki šimtų metrų.

„Negalite valdyti koralų, nebent žinote, kur jie yra pasiskirstę rife, ir aplinkos, kuri yra tinkama arba netinkama ilgalaikiam išgyvenimui ir dauginimuisi“, - sako tyrimo bendraautorius dr. Jamesas Gilmouras.

„Buveinių modeliai galiausiai padės suprasti, kaip rifai keisis ateityje dėl klimato kaitos ir kitų trikdžių. Tada galime ištirti, kaip tam tikros intervencijos ar valdymo veikla, pvz., rifų atkūrimas, gali padėti arba nepadėti jų trajektorijai ateityje.

Geriausios studija publikuojamas žurnale Nuotolinis aplinkos aptikimas.

