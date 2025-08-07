Rekordiškai sumažėjo kietųjų koralų plotai Didžiojoje Britanijoje

Nardytojai Australijos Didžiajame barjeriniame rife vis dar gali rasti daug patrauklių kietųjų koralų, palyginti su daugeliu pasaulio vietų, tačiau mokslininkams nerimą kelia pagrindinės tendencijos.
Naujausioje Australijos jūrų mokslų instituto (AIMS) metinėje tyrimo ataskaitoje teigiama, kad kietųjų koralų danga visoje Didžiojo Britanijos jūros baseine gerokai sumažėjo, palyginti su pastarųjų metų aukštu lygiu, ir grįžo prie beveik ilgalaikio vidurkio, o tai pabrėžia, kokia nepastovi tapo padėtis.
Didžiojo Britanijos jūrų respublikoje dviejuose iš trijų regionų (šiauriniame, centriniame ir pietiniame) koralų dangos sumažėjimas buvo didžiausias per metus nuo 2010 m. TIKSLAI pradėjo stebėti prieš 39 metus.
Tai daugiausia lėmė klimato kaitos sukeltas karščio stresas, dėl kurio 2024 m. įvyko masinis koralų balinimas, bet taip pat ir ciklonų bei dygliuotųjų jūrų žvaigždžių protrūkių poveikis.
Šiauriniame regione koralų danga per metus sumažėjo beveik 25–30 %; centriniame regione sumažėjo mažiau – 13.9 % – iki 28.6 %, o pietiniame regione – 31 % – iki 26.9 %.
Nuo aukštos bazės
„Šių metų rekordinis kietųjų koralų dangos sumažėjimas įvyko po didelio masto pradinio lygio, atsižvelgiant į pastarųjų metų rekordinį lygį“, – sako AIMS ilgalaikės stebėsenos programos vadovas dr. Mike'as Emslie. „Dabar stebime padidėjusį kietųjų koralų dangos lygio nepastovumą.“
„Tai reiškinys, atsiradęs per pastaruosius 15 metų ir rodantis stresą patiriančią ekosistemą. Matėme, kaip koralų danga per gana trumpą laiką svyravo nuo rekordiškai žemų iki rekordinių aukštumų, o anksčiau tokie svyravimai buvo nedideli.“
„Koralų danga dabar kiekviename regione yra artima ilgalaikiam vidurkiui. Nors Didysis barjerinis rifas po pasaulinio masinio koralų balinimo įvykio yra palyginti geresnės būklės nei daugelis kitų koralinių rifų pasaulyje, poveikis buvo rimtas.“
Iš 124 tirtų koralinių rifų 77-iuose užfiksuota 10–30 % kietųjų koralų danga, 33-iuose – 30–50 % ir tik dviejuose – daugiau nei 75 %. Dviejuose rifuose danga buvo mažesnė nei 10 %.
Koraliniai rifai, kuriuose dominuoja Acropora Emslie teigimu, šios rūšys buvo tarp labiausiai nukentėjusių nuo masinio koralų balinimo ir dviejų ciklonų.
„Anksčiau sakėme, kad šie koralai auga sparčiausiai ir nyksta pirmieji, nes yra jautrūs karščio stresui, ciklonams ir yra mėgstamas jūrų žvaigdžių maistas, ir šių metų rezultatai tai iliustruoja.“
„Tai taip pat pirmas kartas, kai pietiniame regione pastebėjome didelį balinimo poveikį, dėl kurio metinis sumažėjimas yra didžiausias nuo stebėjimo pradžios.“
Didžiausias iki šiol
Praėjusių metų masinis blukimas, kuris buvo pasaulinio įvykio, prasidėjusio Šiaurės pusrutulyje 2023 m., dalis, buvo penktasis Didžiojo Britanijos rudenio regione nuo 2016 m. ir turėjo didžiausią poveikį iki šiol – visuose trijuose regionuose blukimas svyravo nuo didelio iki itin didelio.
„Šiais metais Vakarų Australijos rifai taip pat patyrė didžiausią karščio stresą per visą istoriją“, – komentavo AIMS generalinė direktorė profesorė Selina Stead. „Tai pirmas kartas, kai matome vieną koralinio koralo blukimo atvejį, paveikiantį beveik visus Australijos koralinius rifus.“
Tokie įvykiai darėsi vis intensyvesni ir dažnesni, sakė ji, ką rodo 2024 ir 2025 metų įvykiai – tai buvo antras kartas per dešimtmetį, kai rifas dvejus metus iš eilės patyrė masinį blukimą.
„Šie rezultatai pateikia tvirtų įrodymų, kad dėl klimato kaitos kylantis vandenynų atšilimas ir toliau daro didelį ir greitą poveikį rifų koralų bendrijoms.“
„Pasaulio koralinių rifų ateitis priklauso nuo griežto šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo, vietinio ir regioninio spaudimo valdymo bei metodų, padėsiančių rifams prisitaikyti prie klimato kaitos ir kitų veiksnių poveikio ir atsigauti po jo, kūrimo.“
AIMS 2025 Ilgalaikė stebėsenos programa kiekybiškai įvertina GBR koralų bendrijų būklės tendencijas ir naujausius metinė santrauka pateikiamos rifų tyrimų, atliktų nuo 2024 m. rugpjūčio iki 2025 m. gegužės mėn., išvados ir įvertinamas 2024 m. masinio blukimo poveikis.