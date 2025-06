Naro įžadas: Kaip sekasi po milijono dolerių?

„Tai tikrai dešimtmečio nardymo su akvalangu istorija“, – su pasididžiavimu sako Chrisas Goldblattas, „Fish Reef Project“ įkūrėjas ir generalinis direktorius. „Visur, kur einu, žmonės klausia: „Kodėl aš apie tai negirdėjau?“ Na, aš stengiuosi iš visų jėgų!“

„Rifai yra šiek tiek atokioje vietoje, juos šiek tiek sunku rasti, bet jei vis daugiau narų pradės tai matyti savo akimis, manau, kad tai pasikeis.“

Chrisas jaučiasi kaip namie Santa Barbaroje, priešais „Zoom“ foną, kuriame matomi milžiniški rudadumbliai ir garibaldižuvės. Jis ką tik grįžo iš kelionės į San Klemente Kalifornijos Normandijos salose, kad įvertintų tenykščių jūrų ausyčių populiaciją: „Stebėjau ją pastaruosius 40 metų ir ji ten gana gerai atsigavo“, – sako jis.

Žuvų rifo projektas pradeda atrodyti smagiau! (FRP)

Žuvų rifo projekto pavadinimas gali reikšti, kad tai dar vienas nedidelio masto jūrų gyvūnijos buveinių projektas.

Tada atrandi jo ambicijų mastą – įskaitant kadaise vešlių rytinės Ramiojo vandenyno jūros dumblių miškų drastiško nykimo atkūrimą ir tai, kad Chrisas jau investavo, jo manymu, milijoną dolerių savo lėšų, kad projektas pasiektų dabartinį įspūdingą lygį.

Visa tai paremta vėžlio formos betoniniu jūros gyvūnijos magnetu, vadinamu Jūros ola, ir duotu pažadu ekstremaluose.

„2003 metais patekau į siaubingą laivo avariją“, – aiškina Chrisas. „Mudu su penkiais draugais buvome partrenkti degalų cisternos ir nuskendome Lamanšo sąsiaurio viduryje.“

„Kai aš ten kraujuoju iki mirties, nakties viduryje mindžiu vandenį už 20 mylių su bokseriais – na, tokioje situacijoje sudarai daug sandorių su savo kūrėju.“

„Mano planas buvo toks, kad jei galėčiau išgyventi, likusį gyvenimą praleisčiau į vandenyną įleisdamas daugiau gyvybių, nei iš jo išgaučiau – o išgavau daug. Per savo gyvenimą daug žvejojau ir to nesigėdiju – tiek kaip povandeninės žuvies žvejys, tiek kai 90-ajame dešimtmetyje pradėjau tvaraus jūros gėrybių judėjimą kaip jūros gėrybių prekybininkas.“

Vasaros nardymo stovykla

Chris Goldblatt had grown up in Malibu: “A humble community in those days, and if you wanted something good to eat, you had to go catch it”.

Būdamas aštuonerių jis jau pradėjo laisvąjį nardymą, o kai jam buvo 13 metų, mama išsiuntė jį į vasaros nardymo stovyklą Katalinos saloje, kuri galėjo sertifikuoti jo amžiaus asmenį.

Maždaug tuo pačiu metu jis nusipirko savo pirmąją valtį „ir pradėjo nardyti kaip beprotis vienintelėje vietoje, prie kurios galėjau patekti, tai buvo Santa Monikos įlanka – vien purvas ir smėlis, išmargintas kelių uolų ir kai kurių žmogaus sukurtų statinių“.

„Man išties įstrigo mintis, kas nutinka, jei pavyksta pagerinti šią ribotą buveinę – iš dykumos virstate oaze.“

Jūros urvas (FRP)

Ir būtent tai dabar daro Chriso „Žuvų rifo“ projektas. Jis gali paversti jūros dugno dykynes klestinčiomis biogeninėmis jūrų ekosistemomis, galinčiomis palaikyti rudadumblius, koralus, jūros žinduolius, žuvis, vėžiagyvius ir jūros paukščius, mažindamas žvejybos spaudimą esamiems natūraliems rifams ir sukurdamas patrauklias vietas nardytojams.

Šie rifai ne tik pritraukia jūros gyvybę, bet ir augti „...padaro tiek daug, kad išsilieja į aplinkines teritorijas“, – sako Chrisas, – „kaip mums žadama, gali nutikti saugomose jūrų teritorijose (JST), kai jos iš tikrųjų vykdomos“.

Jūros urvo anatomija

„Jaučiau poreikį įkurti organizaciją, kuri kurtų ne tik dirbtinius rifus, bet ir kažką, ką galėtume pavadinti biogeniniu rifu, atliekančiu natūralaus rifo funkciją, bet užaugęs žmogaus akiai atrodantis natūraliai“, – sako Chrisas. Jam nereikės jokių nebenaudojamų valčių ar senų padangų.

Pradėjęs projektą 2010 m., jis iš pradžių pasirinko jau pažįstamą „rifo rutulio“ dizainą, tačiau, be to, kad „dėl intelektinės nuosavybės priežasčių“ pirmenybę teikė naujam požiūriui, tapo akivaizdu, kad rifo rutuliai daug geriau tinka koralams dauginti nei rudadumbliams.

Sprendimas buvo įrengti jūros urvus. Jie statomi iš jūrinio betono, naudojant cemento mišinį, kurio pH vertė atitinka jūros vandens pH ir kuris neišskiria dujų. Manoma, kad šiuose urvuose gyvenanti jūros gyvūnija pašalina daugiau anglies, nei išsiskiria betono gamybos procese.

Jūros urvo (FRP) maišymas

Neseniai panirusių jūros urvų (FRP) skleidžiami ešeriai

Chriso teigimu, 1,280 kg sveriantys ir 8 kv. m paviršiaus ploto įrenginiai yra suformuoti taip, kad nesmigtų į smėlį ir nejudėtų net uragano stiprumo sąlygomis. Jų plokščios vietos skatina didelius jūros dumblių lervas įsikibti į jas, o ertmės vilioja veistis žuvis ir kitus gyvius.

Kiekvieno įrenginio išdėstymas siekiant maksimalios naudos tapo savotišku menu, tačiau jūros urvai paprastai įrengiami 6–20 m gylyje, kur jūra yra skaidri ir neužteršta.

Įrengiamas naujas jūros urvas (FRP)

Jų konstrukcija sukelia apvelingo efektą, nukreipiant vėsesnį, maistinių medžiagų turtingą vandenį iš jūros dugno į vandens storymę. Juos galima pritaikyti konkrečioms tikslinėms rūšims, kurios teikia pirmenybę tam tikram gyliui ir aplinkai, o jų teigiama gyvenimo trukmė yra 500 metų.

Teigiama, kad jūros urvuose susidaro tankesnis rudadumblių sluoksnis, atsparus audros bangoms. Svarbu tai, kad juos taip pat galima gaminti masiškai nepabloginant kokybės, sako Chrisas. Nors konkuruojančių sistemų gamyba gali užtrukti nuo dviejų valandų iki dviejų savaičių, „mes išradome sistemą, kurią galite pagaminti per vieną minutę!“

„Kai auginate rudadumblius, turite juos auginti tokio dydžio ir apimties, kad rudadumbliai galėtų apsiginti“, – sako jis. „Taigi, tai turi būti didelis rudadumblių miškas, o jei norite eksportuoti jūrų gyvūniją, o ne tapti traukos rifu, visa tai reiškia mastą. Jums reikia didelio efektyvumo įrenginio, kurį galite išnaikinti.“

Rudadumbliai kyla (FRP)

Kalifornija: didžiausias iššūkis

Kai Chrisas ėmėsi spręsti nykstančios Kalifornijos rudadumblių problemos, jis turėjo žuvininkystės ir verslo išsilavinimą ir sėkmingai vadovavo trims verslams, įskaitant jūros gėrybių prekybą ir ekologiškų maisto papildų įmonę. Tačiau vargu ar jis galėjo pasirinkti didesnį iššūkį nei įkurti savo ne pelno siekiančią organizaciją savo gimtojoje valstijoje.

„Nei Kalifornijoje, nei Žemutinėje Kalifornijos dalyje nėra jokios valstybės remiamos rifų naikinimo programos, kaip yra likusioje šalies dalyje ir Meksikoje“, – aiškina jis. „Turint ilgiausią pakrantę sąjungoje ir atsižvelgiant į kiekybiškai įvertinamą bei žinomą naudą, tai gana keista, tačiau tam yra politinių priežasčių. Iš tikrųjų tam yra lėšų, bet jos neskiriamos rifams naikinti.“

Netrukus jis sužinojo, kad norint gauti reikiamus leidimus, reikės kreiptis į ne mažiau kaip 11 valstijų ir federalinių agentūrų, ir šis procesas, kaip paaiškėjo, jam užtruks 10 metų. Jis šią užduotį lygina su kandidatavimu į gubernatorius, kova siekiant pelnyti visų – nuo ​​akademinės bendruomenės iki politinių partijų, aplinkosaugos grupių ir žvejybos interesų – paramą.

„Floridoje yra tik leidimas dirbtiniam rifui, bet Kalifornijoje iš esmės reikia atlikti tą patį procesą, lyg būtumėte „Exxon“ naftos platformą statantys. Nėra jokios išeities, nes atkuriate rudadumblių mišką!“

Pirmieji jūros urvai iš tikrųjų atsirado rytinėje pakrantėje prie Pietų Karolinos, juos vienkartiniu būdu įsigijo Gamtos išteklių departamentas: „Dabar juose visur knibždėte knibžda didžiųjų ešerių ir grupuotojų, omarų ir ambradžekų“, – sako Chrisas.

Į vidų atkeliauja dygliuotas omaras (FRP)

Praėjo šešeri metai, kol jis sukūrė pirmąjį didelį rifą tolimojoje Papua Naujojoje Gvinėjoje (PNG). Pirmasis rytinės Ramiojo vandenyno dalies įrenginys buvo Meksikoje, apimantis 26 hektarus jūros dugno prie San Quintin, kur esamų 730 įrenginių skaičius netrukus bus padidintas iki 1,000. Chrisas ketina dar tris vietas Baja California.

Kalifornijoje buvo vykdoma ilgalaikė kampanija. Bandomasis projektas Goletoje prie Santa Barbaros, kur istorinis milžiniškas rudadumblių miškas buvo nuplautas 1983 m. El Ninjo reiškinio, apėmė 16 jūros urvų ir sėkmingai pademonstravo įvairioms licencijas išduodančioms agentūroms, kokie veiksmingi jie gali būti.

„Rezultatai tiesiog stulbinantys“, – sako Chrisas. „Iki paviršiaus iškilusios rudadumbliai, maži jūrų ešeriai, šukutės, omarai ir viskas, ko tik galite norėti.“

Dviejų hektarų ploto Jūros urvo rifo sukūrimas paprastai kainuoja 10 mln. dolerių, o Žuvų rifo projektas vis dar ieško finansavimo trims vietovėms, kurios sudaro Kalifornijos biogeninių rifų sistemos pagrindą: Goletoje, vietoje prie Malibu ir dar vienoje prie San Diego. Chrisas taip pat žvalgosi į Point Conception Santa Barbaroje.

Žuvų rifo (FRP) apžiūra

Pinigai ir žvejyba

Maždaug pusė Žuvų rifo projekto finansavimo gauta iš Chriso Goldblatto santaupų – „ir aš iš tikrųjų nesu turtingas žmogus“, – o likusi dalis – iš aukų.

„Nors gyvename viename turtingiausių pasaulio kampelių, vis dar nesulaukėme nė vieno milijono dolerių vertės donoro“, – apgailestaudamas sako jis. „Turėjau laikytis vienuoliško požiūrio, 15 metų gyventi labai griežtą gyvenimo būdą ir atsisakyti visų priedų, prie kurių buvau įpratęs kaip verslininkas.“

Jis reiškia jaudinantį pagerbimą „Kempiniuko Plačiakelnio“ kūrėjui Stephenui Hillenburgui, Kalifornijos Humboldto universiteto absolventui, kuris suteikė pradinį kapitalą.

„Steve'as buvo pats pirmasis mūsų donoras 2010 m. ir atsiuntė mums 10,000 XNUMX dolerių čekį. Tuo metu jis mirė, sirgo vėžiu, ir tai buvo vienas paskutinių jo darbų šiame pasaulyje. Tai mus įkvėpė.“

Užuomina slypi pavadinime žuvis „Reef Project“, tačiau iš esmės Chrisas tiki, kad reikia bendradarbiauti su žvejų bendruomene, o ne prieš ją – požiūris, kuris ne visada patinka gamtosaugininkams.

„Smulkieji žvejai yra geriausi jūsų sąjungininkai“, – tvirtina jis. „Pavyzdžiui, Meksikoje bendradarbiavome su kooperatyvais, kurie žinomi dėl labai tvarios savo veiklos. Sustiprinę jų gebėjimą apsirūpinti maistu, galime pasiekti visą Baja pusiasalį.“

„Tas pats pasakytina ir apie Afriką bei Papua Naująją Gvinėją, kur sukūrėme pačius pirmuosius rifus.“ „Fish Reef Project“ pasirašė susitarimą su Papua Naujosios Gvinėjos genčių seniūnais, pagal kurį organizacija įkurs rifą mainais už savanorišką dinamito žvejybos nutraukimą.

„Po šešerių metų rife nevykdoma dinamito žvejyba – nes mes jiems perdavėme to rifo nuosavybę.“ Meksikoje panašus susitarimas buvo sudarytas dėl žalingo žvejybos žiauniniais tinklais.

Jūros urvų (FRP) diegimas

„Dabar turime grupių, kurios mus lobizuoja, kad atvyktume ir įkurtume rifą, ir mes galime surinkti daugiau pinigų iš žmonių Senegale, Kenijoje ar PNG nei iš žmonių čia, Santa Barbaroje ir Malibu.“

„Tai gana ironiška, bet tos bendruomenės supranta žvejybos, taip pat ekoturizmo ir nardymo naudą. Taigi dabar visi pritaria...“ Carte Blanche veikti taip, kaip neveikia kitos organizacijos.“

Kietasis branduolys

Kaip naras, Chrisas mėgaujasi tuo, kad kiekvienas jūros urvas tampa „savo rifu“ su savitais personažais, kurie padaugina nardymo galimybes. Kiek laiko jis pats praleidžia lankydamasis šiose vietose?

„Laisvuoju nardymu susidomėjau prieš 25 metus, o dabar grįžau prie nardymo su akvalangu ne tik dėl mokslinio mūsų veiklos aspekto, bet ir dėl povandeninio...“fotografija komponentas. Bet kai statome rifus, aš ten būnu kaip meistras ir sakau: „Pajudinkite tai šiek tiek į kairę!“

Naro darbas naudojant virkštelės liniją (FRP)

Chrisas pasikliauja ištikimais savanoriais, kurie jį daugelį metų rėmė – penkiais valdybos nariais, įskaitant nuo pat pradžių ištikimą rėmėją, sekretorių Lonnie Nelsoną. Vėlesnė problemiška patirtis su žmonėmis, kurie, jo manymu, norėjo užgrobti svarbų projektą, privertė jį šiek tiek „drovintis“ tų, kurių gerai nepažįsta.

Kiekviename projekte turi būti įrengtas pusiau stacionarus surenkamojo betono objektą ir paskirtas projekto direktorius, atsakingas už vietos veiklą, įskaitant reikiamų vilkikų ir baržų organizavimą, o Chrisas ir valdyba pakaitomis dirba kartu, kad padėtų valdyti vietos apmokamą darbo jėgą.

„Fish Reef Project“ savanoriai – centre Chrisas Goldblattas (FRP)

„Žuvų rifo projektas“ turi nuolatinio stebėtojo statusą JT Tarptautinėje jūros dugno agentūroje (ISA), kuris pastaruoju metu labiausiai siejamas su spaudimu pradėti giliavandenę kasybą. „Tai suteikia jums tokias pačias privilegijas ir prieigą kaip ir nacionaliniam delegatui“, – sako Chrisas, – „todėl galime prašyti susitikimų visame pasaulyje su prezidentais, ministrais pirmininkais ir finansų ministrais“.

„Mes labai gerbiame šią privilegiją. Norėjau susisiekti su aukščiausio lygio ministerijomis įvairiose šalyse, kurios mus mielai priimtų, ir tai buvo gera strategija.“

Žuvų rifo projektą iš tiesų šiltai pasveikino PNG, Kenija ir Senegalas, nors tokios šalys kaip Gana ir Bangladešas patyrė nesėkmių.

„Kai esi pakviestas į šalį susitikti su visais, gali būti dvejopų dalykų“, – aiškina Chrisas. „Kartais žmonės neteisingai supranta ir mano, kad atvykstame su...“ krepšys pinigų, o tada viskas gali nukrypti nuo bėgių.

„Arba jie supranta, kad yra suinteresuoti projektu ir turi dalyvauti renkant lėšas.“ Tuomet reikia išnagrinėti finansavimo mechanizmus – nuo ​​dvišalių santykių iki mėlynosios anglies bankininkystės, o tai gali užtrukti.

„Mūsų mega projektai vykdomi Senegale ir Kenijoje, vadinamajame Didžiajame Afrikos maisto rife, nes tai būdas pamaitinti didelę Afrikos dalį – didelio poveikio ir didelės priegaudos žvejybos vietas paversti mažo poveikio žvejybos vietomis, pavyzdžiui, gaudyti omarus nardant, naudoti rankines meškeres vertingoms jūrinėms ešerėms, gruperėms ar omarams gaudyti ir stiprinti nardymo turizmo pramonę.“

„Maldyvai taip pat ištiesė ranką, tad sėkmė gimdo sėkmę, tačiau kiekvienas projektas yra ilgalaikis procesas.“

Išlavinti spėjimai

Jūros urvo vieta (FRP)

„Pirmosiomis dienomis buvo tiek daug nežinomųjų“, – svarsto Chrisas. „Viskas priklausė nuo spėlionių, įskaitant ir pačios Jūros olos inžinerinę konstrukciją.“

„Mes pasirodydavome šiose vietose, kur visi manydavo, kad turime visus pasaulio pinigus, nes tai atrodė labai brangi operacija – bet tai buvo tiesiogine prasme visas mūsų kapitalas tai vienai operacijai, be jokių atlyginimų JAV darbuotojams ar panašių dalykų.“

„Esu buvęs tokioje situacijoje, kai sumokėjome užstatą už baržas, visa komanda pasiruošusi, o oras nepastovus, žinant, kad rifas yra už 90 mylių nuo pakrovimo vietos – ar visi mirs, jei liepsiu važiuoti?“

„Priimti šiuos sprendimus, o tada plūduriuoti ant nugaros ir šaukti būriui vaikinų, kurie nekalba angliškai, kur dislokuotis – galite įsivaizduoti streso lygį. Bet dabar, kai žinau, ką galime padaryti, mes judame į – drįstu pasakyti? – malonumų sritį!“ Sužinokite daugiau apie Žuvų rifo projektas.

