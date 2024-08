Maltos delfinų parkas: zoologijos sodas ar cirkas? 

10 metų senumo Maltos gyvūnų gerovės teisės aktų spraga paaiškina, kodėl vieninteliame delfinariume populiarioje Viduržemio jūros regiono nardymo vietoje vis dar leidžiama apmokestinti lankytojus, kad pamatytų, kaip jiems vaidina nelaisvėje laikomi delfinai.

Pats faktas, kad Mediterraneo Marine Park yra užregistruotas kaip zoologijos sodas, leido jam tęsti savo veiklą, nepaisant nuolatinių gyvūnų gerovės aktyvistų protestų – ir galbūt tai paaiškina, kodėl valdžios institucijos yra nekalbios, kai tie kampanijos dalyviai kreipiasi dėl komentarų. ir „Divernet“.

„Mediterraneo“ – Maltos šiaurės rytinėje pakrantėje esančios Marineland Ltd. prekinio pavadinimo – buteliosnukiai delfinai jau daugiau nei 20 metų čia koncertuoja ir bendrauja su visuomene.

Delfinų pasirodymas Maltos jūrų parke (Marine Connection)

Prieš dvejus metus bendradarbiaujančios organizacijos „Marine Connection“ paskelbė apie trijų parko delfinų patelių mirtį. Animal Liberation Malta ir Delfinų projektas.

Mediterraneo dėl mirčių kaltino nardymo su akvalangu rangovą, kuris delfinų baseine paliko švinu pripildytą svarmenų maišelį, dėl kurio per mėnesį mirčių nuo apsinuodijimo, kaip pranešama „Divernet“.

Penki parko delfinų patinai išgyveno po maždaug trijų mėnesių gydymo. Vyriausias Solis 2000 metais buvo pagautas prie Kubos, o kiti gimė parke – du Solo sūnūs Rohanas (5) ir Luqa (4) bei Ninu (14) ir Cha (13).

„Persikėlė į Ispaniją“

Tuo metu kampanijos dalyviai teigė, kad delfinariumas nesugebėjo informuoti visuomenės apie mirtį ir nepaaiškino apie švino svarmenis tik po metų, kai darbuotojai paklausiančiam lankytojui pasakė, kad patelės buvo perkeltos į Ispaniją. teiginys pripažintas neteisingu.

Šią vasarą susirūpinusi, kad likę penki delfinų patinai gali kentėti gyvendami baseinuose, kurie, kaip teigiama, „rimtai pablogėjo“ po to, kai juos užplūdo dumbliai, Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi organizacija „Marine Connection“ susisiekė su Maltos gyvūnų gerovės komisare Alison Bezzina.

Jūrų jungtis buvo įkurta Liz Sandeman ir Margaux Dodds daugiau nei prieš 30 metų po sėkmingų kampanijų už paskutinių JK likusių delfinariumų uždarymą. Jie paragino Bezziną nedelsiant pradėti reguliarius nepriklausomus baseinų vandens tyrimus, kuriuos atlieka Maltos veterinarinio reguliavimo departamentas (VRD).

Gyvenimo sąlygos delfinų baseinuose pablogėjo (Virš ir po), sako kampanijos dalyviai („Marine Connection“)

„Mes taip pat manome, kad „Mediterraneo“ šiuo metu veikia pagal zoologijos sodo licenciją, todėl tai turėtų būti peržiūrėta ir, atsižvelgiant į aplinkybes, atšaukta“, – „Bezzina“ sakė Doddsas.

„Šie delfinai naudojami šou ir viešo bendravimo seansuose; Šis faktas pats savaime prieštarauja zoologijos sodo paskirčiai, jie nenaudojami jokiems išsaugojimo darbams, todėl licencijos galiojimas yra abejotinas.

Cirko apibrėžimas

At first sight such circus-style shows might appear to place the park in breach of both its current licence as a zoo and Maltese law. Under the 2014 Animal Welfare Act, facilities in which animals are used for “performances, exhibitions, shows or for the mokymas thereof in circuses” can have their licence revoked, premises closed and animals relocated.

Šiame teisės akte cirkas apibrėžiamas kaip „bet kokia paroda, kurią parodos dalyviai rengia siekdami pasipelnyti ir kurią visuomenė žiūri pramogai, kuri siūlo pramogas ir demonstravimą, ir kurioje gyvūnai yra verčiami atlikti triukus ar manevrus, kurie neatspindi jų natūralaus elgesio arba ne. pasiūlyti bet kokią edukacinę vertę“.

Tačiau išimtyje (31E) teigiama, kad terminai „netaikomi zoologijos sodams, kuriems išduotas leidimas pagal šį įstatymą, nes išimtis nekelia pavojaus šio įstatymo nuostatų tikslams“.

Birželio mėnesį Bezzina sakė Marine Connection, kad palaiko ryšius su VRD, kad paaiškintų jos patikrinimų Mediterraneo detales, tačiau organizacija teigia, kad, nepaisant nuolatinių prašymų pateikti atsiliepimus, komisaras nuo to laiko nepateikė daugiau informacijos.

„Divernet“ taip pat susisiekė su Bezzina, kad išsiaiškintų situaciją, tačiau ji atsakė tik tai, kad už tokių subjektų kaip Mediterraneo licencijavimą ir reguliavimą atsakinga VRD, o užklausą nukreipė direktorato veterinarijos pareigūnas dr. Duncan Chetcuti Ganado. Į užklausas jis neatsakė.

„Analizė, jei to reikia“

Mediterraneo jūrų parkas, tačiau buvo labiau laukiama. „Mūsų rezervuarai kasdien analizuojami pagal fizinius ir cheminius parametrus“, – pasakojo vadybininkas Pietro Pecchioni „Divernet“.

„Kartą per mėnesį atliekama išorinės (trečios) laboratorijos mikrobiologinė analizė. Visi parametrai atitinka standartus ir gaires. Vyriausybė susisiekia su mumis dėl bet kokio tolesnio patikrinimo ir analizės, jei to prireiks.

Paklaustas apie gyvūnų gerovės įstatymo laikymąsi, Pecchioni atsakė: „Kviečiu jus atidžiai perskaityti tą patį įstatymą. Mūsų įstaiga yra akredituotas zoologijos sodas.

Parkas anksčiau skelbė, kad baseinams valyti ir dumblių augimui valdyti naudojama narų komanda, ir, nors augimas gali pasirodyti negražus, sakoma, kad jis nekenkia delfinams.

Delfinai savo baseine Mediterraneo Marine Park (Marine Connection)

„Vandens tyrimai, matyt, buvo atlikti, bet parkas reguliuoja pats save, nes tai atlieka ten dirbantys darbuotojai“, – sako Sandemanas. „Kodėl jie neskelbs šių bandymų rezultatų arba neleis nepriklausomam objekto ir jų delfinų apžiūrai?

„Mūsų misija yra propaguoti jūrų gyvūnijos išsaugojimą ir visuomenei suteikti vertingų žinių apie mūsų vandenynų ir juose gyvenančių nuostabių būtybių išsaugojimo svarbą“, – teigia Mediterraneo Marine Park.

Savo ruožtu „Marine Connection“ savo svetainėje teigia: „Faktas, kad Mediterraneo Marine Park ir toliau veikia, rodo, kad valdžios institucijos užmerkia akis į šias gyvūnų gerovės problemas, kurių mes negalime toleruoti“.

