Naujuose žemėlapiuose rodomos didelės banginių laivų susidūrimo rizikos zonos

Laivų greičio apribojimai ir maršruto keitimas gali sumažinti banginių skaičių, sako ANNA NISI iš Vašingtono universiteto

Įsivaizduokite, kad esate mėlynasis banginis, plaukiantis Kalifornijos pakrante, kaip ir kiekvieną pavasarį. Jūs ieškote krilių Santa Barbaros kanalas, zona, kurioje gausu žuvų, rudadumblių miškų, jūros žolių ir kitų povandeninių gyvūnų, vibruoja nuo laivų eismo triukšmo. Staiga triukšmas tampa stipresnis.

Jūs pradedate lėtai, negiliai nardyti, bet be didelės skubos – juk jūsų rūšis evoliucionavo per milijonus metų be šio paslaptingo triukšmo, tad kodėl išgirdę jį žinotumėte, ką daryti? Po minutės jus mirtinai partrenkia konteinerių laivas.

Jūsų kūnas lėtai grimzta į vandenyno dugną, kur jis bus maitinti giliavandenius gyvius dešimtmečius bet bus niekada nematyti vėl žmonių. Tikrai, tavo mirtis lieka nepastebėtas; laivas vos užfiksuoja smūgio į didžiausios Žemėje gyvūnų rūšies atstovą poveikį.

Susidūrimai su laivais kelia didelę grėsmę daugeliui didelių banginių rūšių. Nors šiuos įvykius sunku ištirti, mokslininkai tai vertina tūkstančiai banginių kasmet numarina laivuose. Kai kuriuose regionuose banginiai miršta nuo laivų smūgių tokiu greičiu viršyti tai, kas laikoma tvariu po dešimtmečių banginių medžioklės. Kai kuriems gresia susidūrimai su laivais labai nykstančios rūšys.

Tyrimai ir patirtis rodo, kad paprastos priemonės gali sumažinti šių susidūrimų skaičių – pavyzdžiui, pakeisti laivybos kelius, kad būtų išvengta banginiams svarbių vietų, arba sumažinti laivų greitį. Tačiau norėdami įgyvendinti šias intervencijas, mokslininkai ir politikos formuotojai turi žinoti, kur banginiams gresia didžiausias pavojus. Susidūrimas su kruiziniais ir konteineriniais laivais yra viena iš rimčiausių grėsmių nykstančioms banginių rūšims.

Pavojaus banginiams planavimas

Naujai paskelbtame tyrime Mokslas, kolegos ir aš pasaulinė laivų smūgio rizika keturioms didžiausių Žemės banginių rūšims: mėlyniesiems, pelekams, kuprotiesiems ir spermatozoidams. Kiekvienos rūšies diapazone mes nustatėme, kad laivai kasmet nukeliaudavo tūkstančius kartų didesnį atstumą iki Mėnulio ir atgal.

Mūsų žemėlapiai atskleidžia didelę laivų susidūrimo riziką tokiose srityse kaip JAV vakarinė pakrantė, Viduržemio jūra ir šiaurinė Indijos vandenyno dalis. Šios zonos jau dokumentais užfiksavo aukštą laivų smūgių lygį.

Taip pat radome daug kitų regionų su panašiu rizikos lygiu, kurie yra mažiau ištirti ir pripažinti. Jie apima kelis ruožus palei Pietų Amerikos ir Pietų Afrikos pakrantes bei Azorų salų vietovę prie Portugalijos krantų.

Numatyti banginių ir laivų susidūrimų modeliai. Violetinės sritys yra didesnės laivų smūgio rizikos vietos, kuriose yra didelis laivybos srautas ir geras buveinių tinkamumas kiekvienai rūšiai. Numatyta, kad kiekvienai rūšiai atsitrenks į laivus visoje jos arealo žemėlapyje (kaip apibrėžė IUCN), o banginiams neapima tropikų (Anna Nisi, CC BY-ND)

Dauguma didelės rizikos zonų yra neapsaugotos

Banginiai beveik neapsaugoti nuo laivų susidūrimų visame pasaulyje. Mes nustatėme susidūrimo rizikos taškus – sritis, kurios yra 1 % didžiausios prognozuojamos rizikos visame pasaulyje, kurios yra pavojingiausios vietos kiekvienai rūšiai.

Mes nustatėme, kad mažiau nei 7 % susidūrimo rizikos karštųjų taškų buvo imtasi priemonių susidūrimams sumažinti, pvz., apriboti laivų greitį arba įpareigoti laivus vengti tam tikrų vietų. Išimtys apima Šiaurės Amerikos vakarines ir rytines pakrantes, taip pat Viduržemio jūrą, kuriose yra aukštesnis laivų smūgių valdymo lygis.

Ten, kur tokios priemonės yra, jos dažnai yra savanoriškos. Privalomi greičio apribojimai apima tik 0.54 % susidūrimo rizikos karštųjų taškų mėlyniesiems banginiams, 0.27 % kuprotiesiems banginiams ir nė vienos karštosios vietos pelekams ar kašalotams.

Mes nustatėme, kad kiekvienos rūšies laivo smūgio rizika buvo didesnė išskirtinės ekonominės zonos (IEZ) – iki 200 jūrmylių nuo kranto nutolusios teritorijos, kuriose kiekviena šalis turi išimtinę jurisdikciją jūrų ištekliams – nei atviroje jūroje. Tai gali padėti lengviau įgyvendinti apsaugos ir valdymo priemones šiose srityse.

IEZ atskiros šalys gali priimti savanoriškas laivų priemones arba siūlyti privalomus pakeitimus Tarptautinė jūrų organizacija, kuris reguliuoja tarptautinę laivybą. Šalys turi daug galimybių apsaugoti banginius savo nacionaliniuose vandenyse.

Tačiau kadangi politinės ribos banginiams nieko nereiškia, veiksmingiausias būdas būtų kaimyninėms šalims derinti pastangas sumažinti smūgio į laivą riziką. banginių migracijos keliais. Toliau pateiktame vaizdo įraše parodyta, kaip banginiai naudoja erdvę vandenyne, nuspalvintą nuo mėlynos (rečiau naudojamos zonos) iki baltos (labai naudojamos zonos), o ant jo dengia pasaulinis laivų eismas, nuspalvintas pagal laivo greitį.

Mes taip pat nustatėme aukštą laivų smūgio rizikos lygį esamose saugomas jūrų teritorijas, (MPA) – zonos, kuriose šalys ėmėsi įvairių priemonių jūros gyvybei išsaugoti ir valdyti.

Dauguma šių MPA buvo sukurti siekiant apsaugoti jūros gyvūnus nuo žvejybos, tačiau tik nedaugelis nustato laivybos apribojimus ar taisykles. Kai MPA yra didelis laivų smūgio pavojus, vyriausybės galėtų įtraukti tokias priemones prie saugomų teritorijų misijų.

Banginių apsaugos pranašumai

Banginių apsauga nuo laivų būtų naudinga ir kitoms rūšims. Laivai gali smogti daug jūrinių rūšių, įskaitant ruonius, jūros vėžlius, ryklius, žuvis, pingvinus ir delfinus.

Jūrų laivyba yra pagrindinis šaltinis povandeninis triukšmas, Kuris yra didelė grėsmė jūrų gyvybei. Povandeninis triukšmas gali sutrikdyti maitinimąsi, trukdyti bendrauti ir sukelti stresą daugeliui rūšių. Laivai bėgti tyliau važiuojant mažesniu greičiu, todėl greičio mažinimo priemonės gali sumažinti triukšmo taršą ir susidūrimo riziką.

Žmonėms taip pat gali būti naudinga sulėtinti laivus ir pakeisti jų maršrutą. Kai laivai važiuoja lėčiau, padidėja jų degalų naudojimo efektyvumas, todėl sumažėja jų sąnaudos šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Šiuo metu jūrų laivybos pramonė išskiria anglies dvideginį palyginti su aviacijos.

Lėtinant laivus taip pat sumažėja išmetamų teršalų kiekis kenksmingų oro teršalų kurios kelia grėsmę žmonių sveikatai pakrančių zonose ir, kaip manoma, gali prisidėti prie to šimtai tūkstančių priešlaikinių mirčių kasmet

Pavyzdžiui, 2023 metais laivai, bendradarbiaujantys su a savanoriškas sulėtėjimas Kalifornijoje sumažino 45,000 1,250 tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir XNUMX XNUMX tonų azoto oksidų, o banginiams pavojų sumažino daugiau nei per pusę.

Pakeitus laivų maršrutus, vandenys gali tapti saugesni vietiniams žvejams. Pavyzdžiui, Šri Lankoje intensyvus laivų eismas apima pakrantę, persidengiančią su vietiniais žvejais ir besimaitinančiais mėlynaisiais banginiais. Yra susidūrimų su krovininiais laivais žuvo keli žvejai ten pastaraisiais metais.

Reaguodamos į tai, kai kurios laivybos bendrovės yra savo noru persirikiuoja į eismo juostas toliau atviroje jūroje, kad sumažėtų susidūrimo su žmonėmis ir banginiais rizika.

Mūsų tarpusavyje susijusiame pasaulyje 90% vartojimo prekių keliauti laivu kol jie patenka į rinką. Dauguma prekių, kurias turtingų šalių vartotojai perka kasdieniame gyvenime, tam tikru momentu keliavo per vandenyną.

Mūsų tyrimas rodo, kad laivų smūgio rizika yra plačiai paplitusi, tačiau, mūsų nuomone, banginių apsauga nuo šių susidūrimų yra išsprendžiama problema. Saugodami banginius, žmonės gali apsisaugoti ir patys.

ANNA NISI yra biologijos mokslų daktaras Vašingtono universitetas. Šis straipsnis perspausdintas iš Pokalbis pagal Creative Commons licenciją. Skaityti Originalus straipsnis.

Taip pat „Divernet“: PO VANDENIU UŽGAUTA BASKING RYLYK VALTIS, KAIP ATRADOME, KAS NUŽUNA TIEK DAUG BANDININIŲ RYKLŲ, 2020: GERI METAI MĖLYNĖJIEMS BANDINIAMS