Koralų mirtis Karibų jūroje

Jūrų biologas JOHN CHRISTOPHER FINE'as pastaraisiais mėnesiais nardė ir nardė ne mažiau nei 15 Karibų jūros salų. Skamba gražiai – išskyrus tai, kad visur, kur jis apžiūrėjo, jį temdė slegiantis jūros peizažas.

"Kas tai sukelia?" Toks klausimas iškyla, kai kitiems narams ir nardytojams aprašinėju akmenuotų koralų mirtį. Nėra fiksuoto atsakymo ir greito sprendimo. Koralų nykimas yra tiesiogiai susijęs su per daug žmonių ir mūsų veikla, kuri teršia jūras ir vandenynus.

Pataisymas: kai kurie pasisako sumaišyti peniciliną su glazūra ir tepti juo mirštančius koralus, kad išgelbėtų tai, ko dar nepalietė nykstanti liga. Tai daug darbo reikalaujantis taisomasis veiksmas, tačiau jis neturi ilgalaikės vertės siekiant išsiaiškinti priežastį.

Negyvas briedžio rago koralas Terkso ir Kaikose

Sustabdyti siaučiantį vystymąsi nesugadintose Karibų jūros salose? Kalbant apie didelius pinigus, to niekada nebus. Suvaldyti gyventojų skaičiaus augimą? Niekada.

Neleisti insekticidams, pesticidams, herbicidams ir trąšoms patekti į golfo aikštynus, žolę ir žemės ūkį? Tada nebus augalų, išskyrus tuos, kurie yra sukurti gyventi atogrąžų klimate. Nieko blogo tame.

Be tvirto atsakymo, pažvelkime į situaciją kai kuriose iš 15 salų, kurias patikrinau 2024 m. gruodžio mėn. ir 2025 m. sausio mėn. Jis buvo gyvas prieš metus tose pačiose vietose.

Pradėsime nuo gerų naujienų. Bahamų saloje Eleuthera vis dar yra gyvų smegenų koralų, augančių sekliame gylyje.

Eleuthera skalaujama vėjo ir banglenčių palei savo ilgą kranto liniją. Kaimo plėtra minimali; Nors turizmas yra populiarus, o kurortai aptarnauja lankytojus, o kruiziniai laivai išplukdo tūkstančius svečių į Eleuthera paplūdimius, salos jūrinė aplinka negalėjo susidoroti be didelių akmenuotų koralų mirties pietiniame pusiasalyje, kaip buvo pastebėta keletą metų. .

Kita vertus, Grand Turkas neturėjo pastebimų gyvų akmeninių koralų. Ilgi negyvi briedžių ir stagarinių koralų medynai apaugę dumbliais. Visos smegenys ir žvaigždžių koralai buvo negyvi srityse, kuriose lankiausi.

Didysis turkas TCI: negyvas smegenų koralas

Prie gilios atbrailos, kur kažkada klestėjo nesugadinti koralai, kur vyravo smegenų koralai, stebėjimas atskleidė tik negyvas koralų galvas. Sekliuose pasagos rifuose taip pat buvo matyti tik negyvi akmeniniai koralai.

Ten nebuvo pastebėta nei viena gyva akmenuota koralo galva, nei Bibliotekos rifu vadinamoje vietoje, kur siena nusileidžia giliai. Šiuose rifuose kažkada buvo gyvi kietieji koralai.

Nuplaukite kremu nuo saulės

JAV Mergelių salų rifams prie Sent Tomo ir Sent Džono, kurie kadaise buvo nesugadinti gausiais kietaisiais koralais, sekėsi ne ką geriau nei Grand Turk.

Nardymo laivų operatoriai nurodo, kad salose neparduodama jokių koralus naikinančių apsaugos nuo saulės priemonių, tačiau tūkstančiai lankytojų išsitepa viską, ką atsinešė, ir dauguma jų kenkia koralams.

Galbūt taip nebūtų, jei tik keli žmonės nardytų virš rifų, ką tik nusivalę apsauginiu kremu nuo saulės, tačiau šiuose rifuose kas savaitę sutinka tūkstančiai nardančių ir plaukikų.

Kenksmingų apsaugos nuo saulės priemonių naudojimas gali būti vienas iš koralų nykimo paaiškinimų, o išskiriamų kenksmingų cheminių medžiagų kiekis neabejotinai sukuria plika akimi matomą vandens dėmę kiekvieną dieną.

Nardymas Šampano rife prie Dominikos salos, nuostabios vulkaninės kilmės salos, vėl atskleidė negyvą akmeninį koralą, taip pat koralų galvų išbalimą. Prieš metus tame pačiame rife to nebuvo.

Negyvas smegenų koralas Dominikoje

Balinimas Dominikoje

Ištisos koralų galvos buvo negyvos; kiti buvo balinimo procese. Mirtis buvo tikra. Gilios ventiliacijos angos Žemėje sukuria dujų burbulus, kurie pritraukia narus ir nardytojus į šiuos uolėtus rifus šalia kranto. Koralų mirtis buvo akivaizdi visur šių populiarių nardymo zonų atviroje jūroje.

Nuostabioje vulkaninėje Martinikos saloje koralų mirtis taip pat buvo akivaizdi. Žalieji vėžliai rijo jūržoles, kurios atrodė sveikos, nepaisant to, kad akmeniniai koralai buvo išbalinti baltai.

Martinika atidėjo dideles jūrų teritorijas kaip rezervatus, o tai yra svarbus žingsnis siekiant užtikrinti išteklių išsaugojimą. Tos pačios ligos, kurios puola koralus nuo Floridos iki Pietų Amerikos, yra paplitusios atviroje jūroje.

Sudužę koralai

Sent Kitsas ir Nevis yra stebuklingos salos ir sudaro nepriklausomą tautą. Turizmas čia yra labai svarbus, o atviroje jūroje esantys rifai yra turtas, kurį salos gyventojai turi branginti, kad turizmas būtų tvarus.

Negyvų koralų stebėjimai buvo paplitę, o tai rodo, kad šios salos nėra atleistos nuo koralų mirties maro.

Sen Marteno aplinkiniuose rifuose, kuriuos aplankiau tuo pačiu metu pernai, dabar taip pat matyti negyvi ir išbalę koralai. Madrepores baltos spalvos ant uolų, kurios palaikė gyvus koralus.

Dead Madrepore Sent Marten

Ši olandų ir prancūzų sala yra žavinga ir mėgstama turistų vieta. Gorgonijos jūreiviai išlieka sveiki, tačiau kietieji koralai buvo paveikti tiek, kad nebuvo pastebėta nė vienos gyvos koralo galvos.

Nardydamas prie Kiurasao Nyderlandų Karibų jūroje, vienoje iš trijų saugomų ABC salų, apimančių nardytojų rojų Bonairą ir populiarią turistinę vietą Arubą, pamačiau užaugintus ir negyvus pasodintus koralus. Kietieji koralai buvo negyvi.

Graži gyva stagaragių koralų šaka liko pusiasalio išorėje, kur ji buvo veikiama vandenyno plovimo. Tai geras ženklas, įrodantis, kad ten, kur vandenynas gali veiksmingai nuplauti pakrantės teritorijas, kietųjų koralų aplinka yra sveika.

Nardymas Aruboje ant dviejų garsių laivų nuolaužų atskleidė daugiau negyvų akmenuotų koralų. Koralų augimas ant nuolaužos ir aplink jas Antila parodė ligą. Koralai tarp išsibarsčiusių laivo nuolaužų liekanų Pedernalis buvo mirę. Minkštųjų koralų buvo gausu ir sveikų.

Grenada taip pat yra nuostabi sala, jos rifai taip pat patiria sunkumų, kaip ir rifai prie Barbadoso. Viena iš mėgstamiausių turistų lankomų vietų Karibų jūroje, Barbadosas ilgą laiką kentėjo nuo pernelyg intensyvios žvejybos ir piktnaudžiavimo koraliniais rifais.

Balintas koralas ant Barbadoso laivo avarijos

Praėjusiais metais nuskendusiame vilkikyje buvo gyvi koralai, tačiau šiemet jis buvo negyvas ir išblukęs. Liūdnas komentaras apie salą, paremtas jos gamtos grožiu ir jūrine aplinka.

Nebylus liudijimas

Sent Lucijai sekėsi ne ką geriau. Koralų žūtys atviroje jūroje sekliuose rifuose yra nebylus liudijimas apie kažkada klestėjusią jūrų ekosistemą. Populiariame paviršinio nardymo ir maudymosi paplūdimyje buvo atlikti tik riboti stebėjimai, todėl negalima daryti bendrų išvadų apie bendrą salos koralų būklę.

Antigva yra dar viena nuostabi sala, viliojanti lankytojus į savo dygliuotųjų spindulių miestą – atviroje jūroje esančią smėlio juostą, kur spindulių maitinimas leidžia jiems artimai susisiekti su turistais. Dauguma turistų tiesiog plaukioja, o kai kurie dėvi kaukės ir atsinešti fotoaparatus.

Negyvas smegenų koralas Antigvoje

Audinių nykimo liga Antigvoje

Valčių operatoriai kiekvieną savaitę į smėlio juostą atveža tūkstančius lankytojų, o kiekviena grupė maitina įgėlusius spindulius. Turistai putoja apsauginiu kremu nuo saulės, kuris nusiplauna vos įžengus į vandenį – visa tai toksiška atviroje jūroje esantiems rifų koralams.

Rifai aplink smėlio juostą atskleidė negyvą koralą. Dalį jo padengė dumbliai, o negyvos madreporos išbalintos baltai. Neviliojanti dėl šios svarbios turistinės vietos.

Negyvi stagaragių koralai Antigvoje

Tik prieš metus atliktas greitas tų pačių vietovių tyrimas atskleidė sumažėjusį koralų gyvenimą. Nardymo ir nardymo turizmas labai prisideda prie salos ekonomikos. Ar be nesugadintos jūros aplinkos lankytojai gali pradėti vengti atostogų Karibų jūroje?

Nors koralų auginimas laboratorijose prieš pasodinant jį ant rifų teikia išganingos vilties; o gerų ketinimų turintys tyrinėtojai bando sušvelninti koralų audinių nykimo ligą, ištepdami antibiotikų dėmių ant sergančių vietų; Nors bakteriologai ir toliau bando tiksliai nustatyti, kodėl atsiranda koralų audinių nykimo liga, galimų priežasčių derinys yra pakankamai aiškus.

Per daug plėtros, per daug atliekų srautų iš sausumos, išmetimo, išgaravusių cheminių medžiagų, kurios per lietų grįžta į vandenyną: visa tai sukelia žalą aplinkai. Tai tik viena ataskaita, papildyta daugybe nardytojų stebėjimų visur: koraliniams rifams gresia pavojus.

