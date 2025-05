Naro varpo atradimas paneigia laivo avarijos mitą

Karališkojo Kanados laivyno korvetę gaubė „varpo mitas“. Trentono kurį 1945 m. vasarį Lamanšo sąsiauryje nuskandino vokiečių povandeninis laivas, teigia žinomas britų techninis naras Domas Robinsonas.

Gandai sklandė, kad artefaktas buvo rastas, bet nebuvo iškeltas prieš daugelį metų, per pirmąjį nardymą 65 m gylio nuolaužose. Po to jis daugiau nebuvo pastebėtas ir buvo manoma, kad jis amžiams dingo jūros dugno dumble.

„Taigi, net drąsiausiose svajonėse netikėjau, kad jį iš tikrųjų rasiu – bet kartais mitai pasitvirtina“, – sako Robinsonas, kuriam neseniai pavyko atgauti varpą ir kuris pasidalijo savo patirtimi populiariame tinklaraštyje. Giluminio nuolaužų naras "YouTube" kanalas (žr).

Negana to, per dvi savaites nuo varpo iškėlimo Robinsonas jį deklaravo laivo nuolaužų gavėjui ir grąžino Kanados karinio jūrų laivyno atstovams. Dabar jis bus restauruotas ir eksponuojamas Halifakso karinio jūrų laivyno muziejuje.

HMCS Trentonian

HMCS Trentono (K368) buvo modifikuotas Gėlėklasės korvetė, paskutinė, prarasta per Antrąjį pasaulinį karą. Ji dalyvavo Atlanto mūšyje ir tarnavo kaip konvojaus palyda Plymoutho vadovybėje, kai ją torpedavo vokiečių povandeninis laivas. U-1004 netoli Falmuto. Korvetė sudužo per mažiau nei 10 minučių, žuvo šeši jos įgulos nariai.

Trečias kartas pasisekė

Robinsonas jau buvo nėręs Trentono du kartus, o trečią kartą apsilankė tik todėl, kad kiti grupės narai labai norėjo pamatyti 63 m ilgio karo laivo liekanas.

Grįžęs į nardymo valtį – pakylėtas Domas Robinsonas (giluminių nuolaužų naras / "YouTube")

Laivas smarkiai apdaužytas ir šiek tiek pakreiptas į kairįjį bortą, o Robinsono vaizdo įraše žiūrovai praeina pro „Yarrow“ katilus iki sprogusio gesintuvo laivagalyje. Yra iliuminatoriaus ir vamzdynų liekanos bei tai, kas gali būti sudužęs giluminis užtaisas.

Arčiau laivapriekio Robinsonas apibūdina „iš bronzos“ arba kitos spalvotosios medžiagos pagamintą kambarį, kuris, kaip manoma, buvo kompaso kambarys. Toliau priekyje yra laidų, skirstomųjų dėžių ir vamzdynų masė, tačiau jam pastebėjus varpo kraštą ir bandant jį ištraukti, išsiveržia dumblas.

Kadangi jo „GoPro“ kamera ir taip išsikraudavo, laimei, povandeninis fotografas Rickas Ayrtonas tuo metu buvo pasiruošęs perimti filmavimo pareigas.

Varpas geltonomis pirštinėmis apmautos Domo Robinsono (Ricko Ayrtono) rankose

Nuolaužos nėra saugomos, o karinio jūrų laivyno istorikas Rogeris Litwilleris į naujienas apie atradimą sureagavo Kanados CTV News, kad, jo manymu,... Trentono turėtų būti traktuojamas kaip karo kapas, paliekant „palikimo daiktus“, tokius kaip žalvariniai artefaktai.

Litwilleris teigė, kad ankstesniais metais narai iš nuolaužų jau buvo ištraukę daug artefaktų. „Jei vienų Normandijos kapinių darbuotojai ryte atėję į darbą rastų visoje kapinėse iškastas duobes ir pašalintas žalvarines karstų rankenas, koks būtų atsakas? Kiltų tarptautinis pasipiktinimas“, – sakė jis stočiai.

Teisingas dalykas

Robinsonas sutinka, kad nuolaužos buvo „dažnai nardomos bent nuo 2000-ųjų pradžios“ ir, kalbant apie varpą, kad „daugybė narų nesėkmingai bandė jas rasti, įskaitant ir mane – iki šio nėrimo“.

„Buvau šiek tiek nervingas, kai susitikau su visais tais Kanados karininkais, nes jaučiau, kad jie bus šiek tiek nusiminę, jog pašalinome varpą iš laivo nuolaužų, kur, akivaizdu, žuvo Kanados karinio jūrų laivyno nariai“, – sako jis.

Susitikimas su kanadiečiais JK (Aidan Davies Webb)

Kanados karališkojo laivyno narys apžiūri varpą perdavimo metu (Aidan Davies Webb)

Tačiau visos tokios baimės greitai išsisklaidė, kai vienas iš pareigūnų jam pasakė: „Žiūrėkite, tai, ką padarėte, buvo visiškai teisinga. Netrukus ten apačioje nieko neliks. Šie daiktai tiesiog irsta ir griūva, ir galiausiai jie taps jūros dugno dalimi.“

Kanados karininkas Robinsonui pasakė: „Daug geriau, kad tas varpas būtų paviršiuje, muziejuje, kur daugybė žmonių galėtų jį pamatyti ir kur būtų pagerbti žuvę ir tarnavę žmonės.“

„Esu neapsakomai patenkintas ne tik dėl to, kad radau varpą, nors tai, be abejo, nuostabu, bet ir dėl to, kad jis grįžta į Kanadą kitu Kanados karo laivu“, – sako Robinsonas. „O kai jis ten atvyks, bus eksponuojamas muziejuje, siekiant pagerbti žuvusiųjų ir tarnavusiųjų atminimą.“

„Tai buvo absoliučiai epinis nardymas, tai buvo puiki patirtis ir, žinote, manau, kad pasielgiau teisingai.“ Žiūrėkite Trentono nardymas ir kita vaizdo įrašai apie nardymą po nuolaužas at Giluminio nuolaužų naras.

