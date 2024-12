Wakatobi Dunia Baru

Dunia Baru, numeris 35 Vakatobi nardymo kurortasnardymo vietų sąrašas išdidžiai patenka į dešimtuką, nes tie, kurie jį pažįsta, mato jį kaip rifą, beveik prilygstantį kitam gerbėjų mėgstamam rifui. Geriausios zoologijos sodas. Taip yra todėl, kad ši svetainė yra panaši arti kurorto, taip pat turi panašią topografiją kaip ir zoologijos sode, o kietu koralais padengtu nuožulniu profiliu, vedančiu į smėlėtą platformą, prieš vėl riedant 20 metrų (70 pėdų) aukštyje. žemyn siena. Dunia Baru turi „ahh atmosferą“, kai narai gali mėgautis ilgais kelių lygių profiliais vidutiniame gylyje, ieškodami įvairios ir intriguojančios jūros gyvybės kolekcijos.

Vos kelios minutės nuo Wakatobi Dive Resort molo, Dunia Baru yra nuostabus kietas koralinis rifas su nuožulniu profiliu, vedančiu į smėlėtą platformą, o vėliau 20 metrų (70 pėdų) žemyn nurieda siena.

Nardymai prasideda nuo švartavimosi nusileidimo į 12 metrų (40 pėdų) gylį, kur smėlio dugną skiria vidutinio reljefo koralų galvos. Šlaitas virš švartavimosi pereina į koralų padengtas uolas, o aukštupyje vyrauja stagarų ir pirštų koralų miškas, kylantis į nardymo gilumą. Dauguma narų išsaugo šlaito viršūnę, kad nardymo pabaigoje galėtų išsipūsti dujomis, tačiau fotografai kartais kreipiasi į stagaragius, norėdami aptikti daugybę tarp šakų slypinčių kardinolų rūšių, įskaitant populiariausias pižamas. kardinolas.

This pair of Pajama cardinalfish (Sphaeramia nematoptera) are among many species of reeffpish that can be seen at Dunia Baru.

Pižamos kardinolas yra fotografų mėgstamiausias, nes jie turi vieną ryškiausių ir neįprastiausių spalvų raštų iš bet kurios rifo žuvies. Ryškios raudonai oranžinės žuvies akys išsiskiria iš žalsvai gelsvo veido, kuris staigiai pereina ties viduriu į sidabrinę užpakalinę dalį, išmargintą giliomis tamsiai raudonomis dėmėmis. Šis neįprastas spalvų raštas sukuria blankių akių miegamojo, dėvinčio taškuotas pižamos kelnes, išvaizdą – tai tinkama analogija, atsižvelgiant į tai, kad šios žuvys yra naktinio maisto ieškotojas.

Narai, kurie seka šlaitu žemyn nuo švartavimosi vietos, ras daugybę papildomų dalykų, vertų dėmesio. Smėlio lopai yra išmarginti krevečių gobių urvais su jų kartu gyvenančiu vėžiagyviu. Gera pramoga stebėti šias judrias krevetes, kai jos kasinėja bendrą urvą.

Krevečių gobiai su savo kartu gyvenančiu vėžiagyviu suteikia puikią pramogą, kai užsiėmusi mažoji krevetė atlieka visus darbus, kasdama savo bendrą urvą, o krevečių gūžys nedaro nieko, išskyrus pavojaus stebėjimą.

Apvažiavimas iki griuvėsių krūvos, rastas šiauriniame aikštelės pakraštyje iki 20 metrų gylyje, suteikia galimybę sumedžioti vėgėlę. Šios puikiai puoštos žuvys, dažnai laikomos vienu iš makrofotografijos „šventųjų gralių“, gali būti nemenkas iššūkis povandeninėms skraidyklėms, nes jos retai išbūna pakankamai ilgai, kad būtų galima padaryti portretą.

Pro šalį reguliariai svyruoja snapučiai ir papūgažuvės, kaip ir snapas ar žaliasis vėžlys. Dunia Baru taip pat turi savo dalį spalvingų nudišakų ir yra viena iš geriausių vietų Wakatobi jūriniame draustinyje, kur galima ieškoti vaivorykštės atspalvių plokščiųjų kirmėlių.

Taip pat šioje svetainėje yra mantitų krevečių, kurios smėlyje stato sudėtingas požemines kameras. Nors kartais šie svetimkūniai pasirodo šviesiu paros metu, jie dažniau matomi nardant naktį. Dunia Baru yra populiari vieta nardyti po tamsos, nes ji yra vos kelios valties kelio nuo kurorto, o srovės yra minimalios. Saulei nusileidus atsiranda visiškai naujas veikėjų būrys, kuris džiugina narus tuo, ką daugelis apsilankiusių šioje svetainėje apibūdina kaip vieną iš savo naujų mėgstamiausių.

All in all, Dunia Baru is a great dive between such a great mix of beautiful hard corals, a deep drop-off, and unique marine life subjects. But don't forget, Wakatobi has over 50 other named dive sites that are worth a visit, making it a photographer's paradise for doing everything, from honing your skills or adding new and exciting imagery – be it wide angle, macro, or both to your photo library.

Photo credits: Walt Stearns