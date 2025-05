Įspūdingi Wakatobi namų rifai

Čia yra tik nedidelis pavyzdys to, ką galima rasti Wakatobi's House rife. Ir kaip gali patvirtinti daugelis narų ir snorkeliuotojų, patyrusių šį povandeninį jūrų gyvybės žvėryną, jis tikrai nusipelnė geriausio pasaulyje nardymo kranto titulo.

Wakatobi namų rifas encompasses a vast area of seagrass meadows and shallow coral formations that lie between the beach and a precipitous coral rampart that plunges into the depths. Underwater photographers and critter watchers have been known to devote days and even weeks to exploring this expansive site, as it is home to a plethora of marine life. A complete listing of finds could fill a book, but for the sake of brevity, here are seven House Reef regulars that make for fascinating viewing and good photo ops.

Wakatobi keista pora

Randall's randalli krevetės (Amblyeleotris randalli) paprastai derinamos su Alpheus randalli krevetėmis.

Kruopšti smėlio ar griuvėsių lopų paieška Namų rife gali atskleisti paties Wakatobi „keistąją porą“. Randalo krevečių gobis (Amblyeleotris randalli) yra urvuose gyvenanti žuvis, kuriai nereikia atlikti namų ruošos darbų. Skirtingai nuo žandikaulio žuvų ir kitų rūšių, kurios kasa savo namus jūros dugne, ši sumani maža žuvelė leidžia savo kambario draugui dirbti. Kai sutiksite vieną iš šių išskirtinai dryžuotų žuvų, šalia jos pamatysite mažą krevetę. Būtent šis vėžiagyvis prisiima atsakomybę už savo bendros požeminės buveinės kūrimą ir priežiūrą. Mainais už skolintą priežiūrą beveik akli krevetės mėgaujasi akyla žvalaus gobio apsauga, kuri nuolat stebi apylinkes, o krevetės triūsia šalindamos šiukšles.

Nuteistasis darbas

Vieni narai juos vadina nuteistaisiais bleniais (Pholidichthys leucotaenia), kiti – inžineriniais gobiais. Labiausiai tikėtina, kad susidursite su šios rūšies jaunikliais, nes jie sudaro šimtus būrius, kurie spiečia dumbliais mintančius rifus.

Convict Blennies (Pholidichthys leucotaenia), Family Pholidichthyidae

Šiuos jauniklius galima supainioti su dryžuotaisiais šamais, nes jie imituoja šios labai toksiškos rūšies ženklus, kad apgautų būsimus plėšrūnus. Suaugusieji yra kur kas labiau atsiskyrėliški, didžiąją dienos dalį praleidžia žiūrėdami iš smėlyje iškastų tunelių žiočių – taigi inžinerijos nuoroda. Jei pamatysite suaugusį žmogų, suprasite nuteistojo pavadinimą, nes subrendusios žuvys įgauna į ungurį panašius profilius su išskirtinėmis baltomis juostelėmis juodame fone, panašiai kaip klasikiniai kalėjimo drabužiai.

Valymo konf

A pair of bluestreak cleaner wrasses (Labroides dimidiatus) picking parasites off a goatfish.

Viršutinės Wakatobi's House rifo erdvės yra uždengtos valymo stotyse, kuriose švaresni rausvai šoka ir smiginis pritraukia klientus. Kai rifų plėšrūnas sustoja atmerkęs nasrus, o tai leidžia mažų žuvų ir krevečių falangai užplūsti ant jo kūno ir patekti į burną, kad pašalintų parazitus, negyvą odą ir nerimą keliančias infekcijas.

Tačiau yra vienas gudrus rifų gyventojas, kuris išnaudoja valymo stoties etosą.

Mėlynoji juostelė (Plagiotremus rhinorhynchos)

Mėlyna juostelė vėgėlė (Plagiotremus rhinorhynchos) imituoja jauniklių mėlynakių valytuvų išvaizdą ir elgesį. Tačiau užuot rinkęs parazitus, ši iltis įkanda mėsos. Šios žuvies bendravardės iltys gali išleisti skausmą malšinančius nuodus, kuriuose yra į morfiną panašių opioidų, kurie neleidžia aukai jausti įkandimo.

Žvaigždžių Is Born

Holivudas padarė žvaigždę iš mažos ryškiai mėlynos žuvelės, vardu Dory. Jos atitikmenį realiame pasaulyje galite rasti Wakatobi's House rife, nors, kalbant apie vardus, gali būti toks pat sutrikęs kaip animacinio filmo veikėjas. Chirurginės žuvys (Paracanthurus hepatus), kaip vadinama karališkuoju mėlynuoju tangu, vėliavinė uodega ir šešių raidžių žuvys, yra tik keletas iš beveik dešimčių šiai žuviai suteiktų pavadinimų.

Palette Surgeonfish (Paracanthurus hepatus)

Bet kokiu pavadinimu negalima supainioti išskirtinio indigo ir tamsiai mėlynos spalvos rašto, kurį puošia šios rūšies suaugusieji. Lygiai taip pat ikoniška, kaip ir jos spalva, yra šios chirurginės žuvies smaili, snukį primenanti nosis, maža burna ir gražūs dantys. Šis nedidelis odontologinis darbas naudojamas mažoms dumblių dalelėms iš koralų ir uolų pašalinti, todėl Dori giminaičiams suteikiamas svarbus vaidmuo siekiant apsaugoti koralus nuo dumblių peraugimo.

Įniršio nagai

Povas Mantis krevetės (Odontodactylus scyllarus)

Their alien-like visage and iridescent stalk-set eyes make mantis shrimp a macro photo favorite. Most famous is the colorful peacock mantis, which can strike its prey with hammer blows that pack a punch equivalent to a 22-caliber bullet. But these lethal smashers aren't the only stomatopods prowling the House Reef. There's another member of the mantis clan that attacks with equal ferocity, and it's a slasher. Rather than smash open hard-shelled prey, the spearing mantis shrimp impales fish and other soft-bodied creatures with a lightning-fast deployment of its barb-tipped appendages.

Slepiasi Akivaizdu

Octopus cyanea, also known as the big blue octopus or day octopus.

The big blue octopus (Octopus cyanea), also known as the day octopus for their diurnal (daytime) behavior is a fan favorite among snorkelers and divers. And while exposing its soft and unprotected flesh to the light of day might seem a risky practice, this octopus has a plan: you can't eat what you can't see. While most all have a talent for visual deception, the day octopus is particularly adept at camouflage, able to change both the color and texture of it's skin in short order in a near-perfect match of its surroundings. This ability serves both to foil would-be predators and to conceal the octopus from its own victims. Observers have recorded day octopuses changing their appearance more than 100 times over the course of a few hours.

Ganytojai ir Munchers

Vėžlių stebėjimas Wakatobi's House rife beveik garantuotas, ir yra dvi rūšys, su kuriomis greičiausiai susidursite. Jauni žalieji vėžliai, besimaitinantys žolynuose netoli kranto, vejasi medūzas ir snapais gilinasi jūros dugną, ieškodami mažų vėžiagyvių ir bestuburių.

Didelis žalias vėžlys valgo ant jūros žolės seklumoje

Vėliau jie pereis prie vegetariškos dietos ir patys ganysis jūros žolėmis. Žalieji jūriniai vėžliai vaidina svarbų vaidmenį jūržolių ekosistemos sveikatai, nes jie graužia viršutines žolės dalis nepažeisdami augalo šaknų, o tai pagerina jūržolių lovų sveikatą ir augimą.

Hawksbill vėžlys žiūri į fotografo fotoaparato kupolo prievadą.

Išeikite į rifo šlaitą ir greičiausiai susidursite su snapučiu vėžliu. Hawksbills mėgaujasi įvairesniu maistu nei jų pusbroliai vegetarai ir valgys įvairų kempinių, anemonų, dumblių, kalmarų ir krevečių meniu. Jie dažnai maitinasi aplink akmenų krūvas, siauromis galvomis ir snapą primenančiais nasrais siekdami į užkampius ir įdubas.

Dartfish Trifecta

Akinančios vaivorykštės atspalvių smiginio žuvys yra vieni spalvingiausių Wakatobi rifų radinių. Tačiau žuvų vandenys ir pernelyg agresyviai besiartinantys fotografai netrukus atras šių lengvai išgąsdinančių dugno gyventojų bruožą. Pamačius pirmąją bėdų užuominą, smiginio žuvys vėl pateks į smėlio ar griuvėsių jūros dugne iškastas vietas.

Dartfish stebėtojai Wakatobyje turi tris pasirinkimus. Pirmoji – dvispalvės smiginio žuvys (Ptereleotris evides) paprastai aptinkamos sekliuose rifuose, todėl jos yra idealus radinys nardininkams. Šios žuvys yra viena didžiausių smiginių rūšių, užaugančių iki 6 colių ilgio.

Dviejų tonų smiginio žuvis (Ptereleotris eves)

Narai, kurie leidžiasi į vidutinį 6–15 metrų gylį, gali ieškoti ugnies smiginio (Nemateleotris magnifica), kurios dažnai sutinkamos poromis ir turi savitą liepsną primenančią spalvą nuo vidurio iki uodegos.

Pair of Fire dartfish (Nemateleotris magnifica)

Dar giliau yra dekoruotos smiginės (Nemateleotris decora), kurios mėgsta smėliu padengtas lentynas ir griovius rifų šlaituose nuo 15 iki 30 metrų gylyje.

A pair of Decorated Dartfish (Nemateleotris decora)

Prabangios blakstienos

De Beaufort plokščiagalvė (Cymbacephalus beauforti), dažniau vadinama krokodilu.

Vakatobi rifuose gyvena slaptas medžiotojas, tačiau dauguma narų plauks pro šią žuvį nepastebėdami jos buvimo. Kaip ir bendravardis roplys, krokodilas yra pasaloje esantis plėšrūnas, kuris didžiąją laiko dalį praleidžia nejudėdamas gulėdamas ant rifo atodangos ir kantriai laukdamas valgio, kad galėtų nuplaukti tinkamu laiku įtūpus. Šios žuvys yra kamufliažo meistrės ir gali pritaikyti savo kūno spalvą ir raštus prie aplinkos.

Krokodilo žuvies akis

Krokodilai taip pat įveikia vieną iš labiausiai paplitusių dovanų, kurios kankina slaptus medžiotojus - akis. Siekdamos nuslėpti savo aštrų veidą, šios žuvys užaugina ilgus, į blakstienas panašius išaugimus, vadinamus lapetėmis. Netaisyklingos, nėriniuotos šių lapelių ataugų formos padeda sulaužyti tamsius, atspindinčius akių kontūrus, kurie kitu atveju gali įspėti potencialų grobį apie šio plėšrūno buvimą.

Aš tikrai Nekandu

Nors dažnai matomas kai kuriose Wakatobi nardymo vietose, vienas mirtingiausių medžiotojų vandenyje iš tikrųjų nėra rifų gyventojas. Juostiniai jūros kraitai iš tikrųjų yra oru kvėpuojantys ropliai, gyvenantys krante ir sulaikantys kvapą medžioklę tarp koralų ir jūržolių. Jūros kraitas gali išbūti po vandeniu iki pusvalandžio, kai užtenka laiko grobiui surasti ir mirtinai paralyžiuojančiam įkandimui.

Banded Sea Krait (Laticauda colubrina) most recognizable by their distinctive black bands running the entire lenggth of their body..

Jūros kraito nuodai yra dešimt kartų galingesni nei kobros, tačiau narams mažai ko bijoti. Šios gyvatės nėra agresyvios, nors būtų labai neprotinga grėsmingai kišti pirštą per arti. Vakatobyje taip pat gyvena apsišaukėlis. Juostiniai gyvačių unguriai rodo tokias pačias baltas ir juodas jūros kraito juostas, todėl tikimasi, kad ši vizuali klaidinga kryptis apgaudinėja būsimus plėšrūnus. Atidžiau pažvelgus, pastebimi subtilūs skirtumai, nes kraito kūnas yra labiau suapvalintas, o jo galva yra maža, buka.

Vakatobi nardymo kurortas, kuriame gyvena geriausi Indonezijos koraliniai rifai

Vakatobi nardymo kurortas yra pietryčių Sulavesio mieste, Indonezijoje, koralų trikampio širdyje. Ši idiliška rojaus sala, esanti už 42 km į rytus į Balį, yra žinoma dėl savo nuostabių ir labai saugomų koralų rifų – iš garsiojo Namų rifo ir 750 plius aplinkinių nardymo vietų. kurorto privatus svečių skrydis.

Norėdami eiti tiesiai į užklausos puslapį, kad galėtumėte užsisakyti Wakatobi Paspauskite čia